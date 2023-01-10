Tài tử Trần Gia Lạc thông báo tin hỷ trong buổi khai máy phim Xung Phong

Truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây bộ phim điện ảnh Xung phong đã chính thức được khởi quay. Tại buổi lễ khai máy, Ông chủ Dương Thụ Thành, đạo diễn Ngô Gia Vỹ cùng dàn diễn viên chính bao gồm Phương Trung Tín, Lữ Lương Vỹ, Tiền Gia Lạc, Trương Kế Thông, Trần Gia Lạc và An Chí Kiệt… đã có mặt.

Cũng tại phim trường hôm ấy, trả lời phỏng vấn của truyền thông, Trần Gia Lạc đã tiết lộ rằng anh và bạn gái Liên Thi Nhã đã ấn định ngày tổ chức hôn lễ và thực hiện các công tác chuẩn bị cho đám cưới. Trước đó, vào tháng 6/2022, tài từ họ Lạc đã cầu hôn bạn gái và nhận được cái gật đầu từ cô.

Trước buổi lễ khởi quay này, đoàn làm phim đã tiến hành phong tỏa Granville Road ở Tiêm Sa Chủy suốt đêm đến tận 11 giờ trưa hôm sau để thực hiện một cảnh đấu súng. Âm thanh tiếng súng nổ được sử dụng trong phim đã thu hút nhiều khán giả dừng lại quan sát.

Trong quá khứ, Trần Gia Lạc cũng từng có mối tình 3 năm với bạn gái Dư Hương Ngưng nhưng cả hai bất ngờ chia tay vào tháng 6/2018 dù thậm chí đã lên kế hoạch đám cưới. Có thông tin cho rằng Dư Hương Ngưng bỏ bạn trai lâu năm để đến bên đại gia Victor Hui - cái tên lớn trong ngành bảo hiểm tại Hong Kong, cánh phóng viên thậm chí còn chụp được ảnh cô đến nhà Victor Hui ở vài ngày trước khi rời đi.

Trần Gia Lạc và Dư Hương Ngưng từng có mối tình kéo dài 3 năm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cả Trần Gia Lạc và Dư Hương Ngưng đều đã đồng loạt lên tiếng khẳng định họ chia tay trong hòa bình, không có sự xuất hiện của người thứ 3.

Về sự nghiệp, trước đây Trần Gia Lạc là một cái tên gần như vô danh tại làng giải trí xứ Cảng Thơm, thu nhập ít ỏi khiến anh phải ăn bánh mì giá 7000 đồng cho qua bữa. Tuy nhiên, nhờ thành công của vai diễn Chung Định Quốc trong bộ phim Daddy Cool (2018), cuộc đời anh như sang trang mới, trở thành gương mặt được săn đón sau 15 năm bền bỉ làm nghề.