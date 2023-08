Diva Coco Lee: Từng là tượng đài âm nhạc nhưng lại hồng nhan bạc phận

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc ở đại lục và Hong Kong đã đưa tin về sự ra đi của Coco Lee: 'Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 30 năm của Coco trong ngành công nghiệp âm nhạc'.

Theo trang On, ngày 9/1, cô ly thân doanh nhân Bruce Rockowitz sau 12 năm kết hôn. Một người bạn của Coco Lee nói lý do gia đình rạn nứt là doanh nhân nhiều lần ngoại tình.

Năm 2011, cặp tình nhân kết hôn sau tám năm yêu. Coco nhiều lần cho biết tự hào về nửa kia. Cô nể phục chồng bởi khi mới đến Hong Kong, ông chỉ là một huấn luyện viên tennis, nhưng sau đó dần thành công và trở thành CEO giàu có. Khi ấy, cô từng viết bài I Just Wanna Marry You (Em muốn được lấy anh) và hát trong đám cưới. Hôn lễ của cô tốn 10 triệu USD, có nhiều khách mời nổi tiếng như Beyonce, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey.

Khi còn chung sống với chồng, người đẹp nhiều lần muốn có con chung, từng sang Mỹ thụ tinh nhân tạo. Cô chịu đau đớn vì liên tiếp tiêm thuốc kích thích trứng. Năm 2018, Coco nói muốn sinh hai em bé nhưng ước nguyện không thành.

Coco Lee sinh năm 1975, là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hong Kong. Cô có nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như It's a party, Before I fall in love, Just no other way… và nổi tiếng nhất là ca khúc A love before time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An.