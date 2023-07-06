Diva Coco Lee: Từng là tượng đài âm nhạc nhưng lại hồng nhan bạc phận

Sao quốc tế 06/07/2023 08:54

Mới đây, gia đình ca sĩ người Mỹ gốc Hong Kong Coco Lee thông báo nữ diva đã qua đời ở tuổi 48 vào ngày 5/7.

Nữ diva Coco Lee mất ngày 5/7, sau thời gian mắc bệnh trầm cảm. Nhiều ngôi sao, người hâm mộ bày tỏ tiếc thương nữ nghệ sĩ. Nghệ sĩ Đài Loan Ella Trần Gia Hoa viết trên trang cá nhân: 'Nụ cười chị rực rỡ bao nhiêu lại càng khiến mọi người đau lòng bấy nhiêu. Mong chị không còn đau đớn, bệnh tật, làm một thiên thần vui vẻ ở thế giới bên kia'. Diễn viên Lưu Nhã Sắt viết: 'Em thực sự không muốn tin vào điều đó, em hy vọng chị có cuộc sống tốt đẹp hơn ở một thế giới khác'.

Diva Coco Lee: Từng là tượng đài âm nhạc nhưng lại hồng nhan bạc phận - Ảnh 1
Nữ diva Coco Lee

Ngày 2/7, Coco Lee tự tử tại nhà và được đưa tới bệnh viện. Bất chấp nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, nữ ca sĩ đã qua đời vào ngày 5/7/2023.

'Dù Coco đã tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia và cố gắng hết sức để chống lại chứng trầm cảm, nhưng thật đáng buồn khi con quỷ bên trong đã chiếm đoạt cô ấy', chị gái Nancy Lee cho biết.

Diva Coco Lee: Từng là tượng đài âm nhạc nhưng lại hồng nhan bạc phận - Ảnh 2
Nữ ca sĩ đã qua đời vào ngày 5/7/2023

Gia đình nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ. Gia đình cũng cảm ơn đội ngũ y tế đã nỗ lực cứu sống cô.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc ở đại lục và Hong Kong đã đưa tin về sự ra đi của Coco Lee: 'Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 30 năm của Coco trong ngành công nghiệp âm nhạc'.

Theo trang On, ngày 9/1, cô ly thân doanh nhân Bruce Rockowitz sau 12 năm kết hôn. Một người bạn của Coco Lee nói lý do gia đình rạn nứt là doanh nhân nhiều lần ngoại tình.

 

Diva Coco Lee: Từng là tượng đài âm nhạc nhưng lại hồng nhan bạc phận - Ảnh 3
Coco Lee cho biết lý do hôn nhân rạn nứt là doanh nhân nhiều lần ngoại tình

Năm 2011, cặp tình nhân kết hôn sau tám năm yêu. Coco nhiều lần cho biết tự hào về nửa kia. Cô nể phục chồng bởi khi mới đến Hong Kong, ông chỉ là một huấn luyện viên tennis, nhưng sau đó dần thành công và trở thành CEO giàu có. Khi ấy, cô từng viết bài I Just Wanna Marry You (Em muốn được lấy anh) và hát trong đám cưới. Hôn lễ của cô tốn 10 triệu USD, có nhiều khách mời nổi tiếng như Beyonce, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey.

Diva Coco Lee: Từng là tượng đài âm nhạc nhưng lại hồng nhan bạc phận - Ảnh 4
Năm 2018, Coco nói muốn sinh hai em bé nhưng ước nguyện không thành 

Khi còn chung sống với chồng, người đẹp nhiều lần muốn có con chung, từng sang Mỹ thụ tinh nhân tạo. Cô chịu đau đớn vì liên tiếp tiêm thuốc kích thích trứng. Năm 2018, Coco nói muốn sinh hai em bé nhưng ước nguyện không thành.

Diva Coco Lee: Từng là tượng đài âm nhạc nhưng lại hồng nhan bạc phận - Ảnh 5
Coco Lee là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hong Kong

Coco Lee sinh năm 1975, là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hong Kong. Cô có nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như It's a partyBefore I fall in loveJust no other way… và nổi tiếng nhất là ca khúc A love before time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An.

 

Diva Coco Lee nhập viện sau biến cố hôn nhân

Diva Coco Lee nhập viện sau biến cố hôn nhân

Dù thể chất đau đớn, Coco Lee lạc quan rằng chỉ cần dũng cảm đối mặt với khó khăn thì không sợ bất cứ điều gì.

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