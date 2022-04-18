29 năm không thay đổi, Coco Lee ở tuổi 47 vẫn khiến netizen 'lác mắt' vì vòng eo con kiến cực hút mắt

Coco Lee cũng hào phóng chia sẻ bí quyết giữ dáng của cô, đó là tình yêu với nghề ca hát. Chính vì tình yêu giản dị và trong sáng này, cô mới có động lực để giữ dáng, đồng thời phát triển một cách tự giác và lành mạnh. Bằng các cân bằng cuộc sống và sự phối hợp của cơ thể thông qua việc tập thể dục, điều này đã khiến cho vóc dáng của cô gần như không thay đổi so với trước đây.

Đã 29 năm kể từ khi Coco Lee chính thức ra mắt vào năm 1993. Cô đã đạt được vô số thành tích trong làng nhạc Trung Quốc, không chỉ là nghệ sĩ châu Á đầu tiên hát ở giải NBA mà cô còn là nữ hoàng nhạc pop trong lòng nhiều người. Sau khi đạt được những thành tích này, Coco Lee không hề tự mãn mà trở nên khiêm tốn hơn và chăm chỉ hát thật tốt các ca khúc của mình.

Tất nhiên, Coco Lee cũng phải trải qua nhiều chông gai, thậm chí mất giọng vì vấn đề sức khỏe một thời gian nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ âm nhạc. Cô đã vượt qua mọi khó khăn bằng chính sự chân thành và bền bỉ của mình. Nhiều người chỉ nhìn thấy thành tích và con số đáng tự hào của cô mà không nghĩ đến những nỗ lực thầm lặng đằng sau cô.

Trong chương trình âm nhạc quy mô lớn "Sound Lives" do hai nơi phối hợp tổ chức, Coco Lee sẽ là một ca sĩ mạnh mẽ, thể hiện tài năng âm nhạc của mình và thổi luồng sinh khí mới cho những ca khúc nhạc vàng kinh điển kiểu Hong Kong.