Phát hiện Coco Lee đầu tiên, mẹ 86 tuổi cố gắng cứu con gái nhưng không thành

Sao quốc tế 06/07/2023 17:35

Gia đình hiện tại của nữ ca sĩ Coco Lee vẫn đau đớn, bàng hoàng trước sự ra đi của nữ nghệ sĩ ở tuổi 48.

Trước khi qua đời nữ, ca sĩ Coco Lee sống chung với mẹ và hai chị gái. Theo lời kể của chị gái Nancy (Lý Tư Lâm) gia đình đã biết đến tình trạng trầm cảm nặng của nữ diễn viên, vì vậy luôn sắp xếp người túc trực ở bên cô mọi lúc. Vào ngày 2/7, sau bữa trưa, Coco Lee nói muốn đi nghỉ ngơi. Khi người giúp việc tới dọn phòng tắm thì thấy nữ ca sĩ đã nguy kịch.

Mẹ của Coco Lee ngay lập tức gọi điện thông báo cho hai con gái và gọi xe cứu thương. Trên đường tới bệnh viện, nữ ca sĩ rơi vào tình trạng hôn mê, ngừng hô hấp. Các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, thậm chí, mẹ của Coco Lee cũng muốn châm cứu cho con vì bà từng học trung y. Tuy nhiên, tình trạng của Coco Lee rất nguy kịch. Gia đình được khuyên nên chuẩn bị hậu sự cho cô vì diva có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

 

Phát hiện Coco Lee đầu tiên, mẹ 86 tuổi cố gắng cứu con gái nhưng không thành - Ảnh 1

Khi biết tin nữ ca sĩ Coco Lee qua đời, nhiều ngôi sao Hoa ngữ đã bày tỏ sự thương tiếc. Ông hoàng nhạc phim Mao Bất Dịch, nam ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt, ca sĩ Đài Loan Dương Thừa Lâm, Trương Nghệ Hưng, Thư Kỳ, Vương Tâm Lăng, Tôn Hồng Lôi, Trương Vũ Kỳ, Diêu Thần, Trương Tiểu Phỉ, Vương Bảo Cường... đều bày tỏ sự tiếc nuối trước cái chết của Coco Lee.

Theo Sina, sức khỏe của Coco Lee sa sút từ cuối năm ngoái. Cô gặp nhiều biến cố trong cuộc sống như hôn nhân với doanh nhân Bruce Rockowitz gặp trục trặc vì chồng ngoại tình, bị 2 con riêng mà nữ ca sĩ từng hết lòng chăm sóc thờ ơ và phải phẫu thuật dị tật bẩm sinh ở chân trái.

Phát hiện Coco Lee đầu tiên, mẹ 86 tuổi cố gắng cứu con gái nhưng không thành - Ảnh 2

Coco Lee (tên tiếng Trung: Lý Văn) sinh năm 1975 tại Hong Kong, nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên ở Mỹ. Cô có gia tài âm nhạc đồ sộ với nhiều ca khúc hit, nổi tiếng nhất là A Love Before Time trong phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Coco Lee cũng là ca sĩ Hoa ngữ đầu tiên trình diễn tại lễ trao giải Oscar. 

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Mới đây, gia đình ca sĩ người Mỹ gốc Hong Kong Coco Lee thông báo nữ diva đã qua đời ở tuổi 48 vào ngày 5/7.

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