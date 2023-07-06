Được biết, Triệu Lệ Dĩnh chỉ xuất hiện trong phim với tư cách khách mời.

Việc Triệu Lệ Dĩnh góp mặt trong bộ phim điện ảnh mới của “Quốc sư” Trương Nghệ Mưu, mang tên Article 20 (tạm dịch: Điều Thứ 20) đang gây ra khá nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Sina đưa tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ chỉ xuất hiện trong phim với tư cách khách mời (cameo), không có nhiều cảnh quay. Triệu Lệ Dĩnh có vai diễn cameo trong phim của Trương Nghệ Mưu. Được biết, vai diễn mà cô đảm nhận lần này chính là mẹ của Lưu Diệu Văn. Là diễn viên đi theo con đường lưu lượng, và mới chỉ bắt đầu chuyển hướng sang phái chính kịch, việc Triệu Lệ Dĩnh có thể xuất hiện trong phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã là một vinh dự lớn, bất kể là vai chính hay vai phụ.

Tuy nhiên, một bộ phận fan Triệu Lệ Dĩnh lại không hề hài lòng với sự lựa chọn này của cô, cho rằng việc cô góp mặt với tư cách là vai phụ, còn đóng vai một người mẹ, khiến họ cảm thấy thật tồi tệ. Chưa hết, trước kia khi biết “đối thủ không đội trời chung” với Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch cũng chỉ “làm nền” cho người khác trong một dự án, fan ngôi sao Hữu Phỉ thậm chí đã tỏ thái độ mỉa mai ra mặt. Thế nên, tình cảnh hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng chẳng khác gì đang “vả mặt” họ. Triệu Lệ Dĩnh đang là nàng tiểu hoa 80 được săn đón hiện nay. Triệu Lệ Dĩnh từ một vai phụ lúc đầu đã trở thành một nữ diễn viên thực lực. Khi mới ra mắt, điểm thu hút nhất của Triệu Lệ Dĩnh chính là khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Hơn nữa, cô còn được xem là đại diện cho những mỹ nhân mặt mộc của Cbiz. Cho đến hiện tại khi đã lọt top những nữ diễn viên có thực lực diễn xuất nhất, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn không phai tàn mà ngày càng thăng hạng khiến nhiều người mê mẩn.

Triệu Lệ Dĩnh chính là nàng tiểu hoa nói chuyện bằng tác phẩm của làng giải trí hoa ngữ. Trước đó, vào năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu được đề cử Nữ chính xuất sắc của Bạch Ngọc Lan với vai diễn trong Hoa thiên cốt. Năm 2019, vai Thịnh Minh Lan trong Minh Lan truyện giúp Triệu Lệ Dĩnh được đề cử lần thứ 2. Năm nay, cô được đề cử với vai Hứa Bán Hạ trong Gió thổi Bán Hạ. Dù 3 lần trượt giải Bạch Ngọc Lan nhưng có thể chứng minh thực lực của cô vốn không phải dạng vừa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-bat-ngo-ong-vai-phu-trong-phim-moi-cua-truong-nghe-muu-khien-fan-ham-mo-tuc-gian-599330.html