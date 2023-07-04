'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm một việc khiến dân tình lôi chuyện cũ của Lâm Canh Tân ra chỉ trích?

Sao quốc tế 04/07/2023 19:03

Mới đây, khi tham gia một show truyền hình, 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm một việc khiến dân tình lôi chuyện cũ của Lâm Canh Tân ra chỉ trích.

Sau thành công của Khanh Khanh Nhật Thường, nữ chính Điền Hi Vi được công chúng chú ý nhiều hơn. Cô gây ấn tượng khi sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh khiến bao người phải đổ gục.

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm một việc khiến dân tình lôi chuyện cũ của Lâm Canh Tân ra chỉ trích? - Ảnh 1

Thời gian gần đây, Điền Hi Vi để lộ ngoại hình ‘gầy trơ xương’ khiến dân tình không khỏi xót xa. Trong hình ảnh, cô nàng gầy đến mức phần xương quai xanh nhô hẳn lên cao. Vốn sở hữu gương mặt tròn trẻ trung, đáng yêu, nàng tiểu hoa là hình mẫu lý tưởng cho các nữ chính phim thanh xuân vườn trường. Việc giảm cân quá đà khiến cô nàng phần nào kém sức sống hơn hẳn trước đây.

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm một việc khiến dân tình lôi chuyện cũ của Lâm Canh Tân ra chỉ trích? - Ảnh 2

Tuy nhiên, khi tham gia một chương trình giải trí xứ Trung gần đây, Điền Hi Vi đã gây chú ý khi nhẹ nhàng bế một nhân vật của chương trình từ trên cao xuống vì cô bạn bị thương. Nhiều khán giả cho rằng ngay cả một nữ diễn viên gầy như Điền Hi Vi còn bế được một cô gái khác thì không lý nào, các nam diễn viên khác lại không bế được.

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm một việc khiến dân tình lôi chuyện cũ của Lâm Canh Tân ra chỉ trích? - Ảnh 3

Đáng chú ý, nhiều khán giả còn nhắc lại chuyện nam diễn viên Lâm Canh Tân không bế nổi Triệu Lệ Dĩnh khi diễn một phân cảnh trong Sở Kiều Truyện. Theo đó, Lâm Canh Tân bế Triệu Lệ Dĩnh lên nhưng đi vài bước là phải bỏ ngay xuống và bảo rằng... nặng. Nam diễn viên sau đó còn nửa đùa nửa thật nói Triệu Lệ Dĩnh là hãy giảm cân đi đã khiến netizen tranh cãi dữ dội vào thời điểm đó.

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm một việc khiến dân tình lôi chuyện cũ của Lâm Canh Tân ra chỉ trích? - Ảnh 4'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ làm một việc khiến dân tình lôi chuyện cũ của Lâm Canh Tân ra chỉ trích? - Ảnh 5

Thực tế, Triệu Lệ Dĩnh có vóc dáng nhỏ nhắn và được người hâm mộ tiết lộ cô nàng chỉ tầm 46kg. Thậm chí, người hâm mộ cô nàng còn dẫn chứng việc nam chính Hoa Thiên Cốt là Hoắc Kiến Hoa khi diễn cảnh bế Triệu Lệ Dĩnh rất nhẹ nhàng dù anh đang bị đau lưng. Chính vì thế, nhiều khán giả đã ‘đá xéo’ sức lực 'nam nhân vạm vỡ' của Lâm Canh Tân còn thua cả 'nữ nhân ốm yếu' như Điền Hi Vi.

 

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