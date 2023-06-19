Điền Hi Vi than thở vì liên tục bị thú cưng cắn, netizen liền phán một câu gây bất ngờ?

Sao quốc tế 19/06/2023 19:03

Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, Điền Hi Vi cho biết từ đầu năm đến nay mình liên tục bị thú cưng cắn. Trái với mong đợi được an ủi, netizen liền phán một câu gây bất ngờ.

Sau thành công của Khanh Khanh Nhật Thường, tên tuổi của Điền Hi Vi bắt đầu được công chúng chú ý. Cô nàng được đánh giá sẽ nhanh chóng bước vào nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 hot nhất cùng Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc,... Chính vì thế, mọi động thái của cô luôn được công chúng quan tâm.

Điền Hi Vi than thở vì liên tục bị thú cưng cắn, netizen liền phán một câu gây bất ngờ? - Ảnh 1

Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, Điền Hi Vi đã đăng tải ảnh và cho biết mình mới bị mèo cắn. Trùng hợp là tháng trước, cô nàng cũng vừa bị chó cắn và phải đi tiêm phòng dại, đến hôm qua mới hoàn thành mũi thứ 5.

Bên dưới phần bình luận, Điền Hi Vi đã gửi lời nhắn nhủ cho fans: “Không cần thương mình đâu, trong nửa năm tới mình vô địch.”. Tuy nhiên, trái với mong đợi của cô nàng, trong số những bình luận được ngàn lượt like lại là lời hối thúc cô nàng ‘báo thù’ thú cưng: “Cắn lại đi chứ bé ơi! Vụ này sao mà nhịn được?”.

Điền Hi Vi than thở vì liên tục bị thú cưng cắn, netizen liền phán một câu gây bất ngờ? - Ảnh 2

Điền Hi Vi vốn có ngoại hình trong sáng, dễ mến, khả năng diễn xuất được đánh giá có tiềm năng. Ngoài Khanh Khanh Nhật Thường, cô từng được yêu thích và biết đến với bộ phim truyền hình đề tài thanh xuân học đường có tên Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế.

Điền Hi Vi than thở vì liên tục bị thú cưng cắn, netizen liền phán một câu gây bất ngờ? - Ảnh 3

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng tính cách thật của Điền Hi Vi ngoài đời lại đi ngược với hình ảnh nhân vật mà cô tạo dựng. Ở bên ngoài, cô lại là một người hay chửi thề, ngang ngược. Có thông tin cho rằng Điền Hi Vi từng dùng chân đạp cửa, không giữ được bình tĩnh khi đi tìm người trong đoàn phim.

Điền Hi Vi than thở vì liên tục bị thú cưng cắn, netizen liền phán một câu gây bất ngờ? - Ảnh 4

Hàng loạt bình luận trong quá khứ của Điền Hi Vi cũng bị đào lại. Đó đều là những lời chửi thề, khó nghe. Nếu không nhìn thấy những bình luận này từ chính trang cá nhân của Điền Hi Vi thì nhiều người không tin đó là do cô viết ra.

Không những vậy, các bạn học cũ của Điền Hi Vi cũng ra mặt tuyên bố thời đi học, cô là một ngôi sao trong trường nhưng lại bắt nạt các bạn cùng lớp. Ngoài ra, Điền Hi Vi còn chỉ thích chơi với người giàu, coi thường người nghèo khiến nhiều bạn học xung quanh không thích.

Điền Hi Vi than thở vì liên tục bị thú cưng cắn, netizen liền phán một câu gây bất ngờ? - Ảnh 5

Điền Hi Vi vừa mới có chút danh tiếng thì quá khứ đen tối liên tục bị khui lại. Có vẻ như con người thật của cô ấy khác xa với những gì mà mọi người thấy qua các vai diễn. Và cô nàng càng lên tiếng, những điều đen tối càng xuất hiện nhiều hơn.

 

Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream

Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream

Mới đây, trong một buổi livestream, Điền Hi Vi đã để lộ ngoại hình ‘gầy trơ xương’ khiến dân tình không khỏi xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Hi Vi Khanh Khanh Nhật Thường sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream

Điền Hi Vi gây sốc vì vóc dáng gầy đến mức báo động trong buổi livestream

Lộ bằng chứng Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sắp nên duyên trong một dự án cổ trang của đạo diễn Ở Rể

Lộ bằng chứng Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sắp nên duyên trong một dự án cổ trang của đạo diễn Ở Rể

Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

Điền Hi Vi được khen hết lời trong loạt ảnh trên phim trường Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

Đạo diễn Đại Phụng Đả Canh Nhân có hành động ngầm xác nhận Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ đóng chính trong dự án này

Đạo diễn Đại Phụng Đả Canh Nhân có hành động ngầm xác nhận Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ đóng chính trong dự án này

Rộ tin Tống Uy Long chốt đơn 'nên duyên' Điền Hi Vi trong Vụng Trộm Không Thể Giấu bản điện ảnh

Rộ tin Tống Uy Long chốt đơn 'nên duyên' Điền Hi Vi trong Vụng Trộm Không Thể Giấu bản điện ảnh

Chưa 'chia tay' Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong dự án cổ trang mới?

Chưa 'chia tay' Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong dự án cổ trang mới?

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu