Điền Hi Vi than thở vì liên tục bị thú cưng cắn, netizen liền phán một câu gây bất ngờ?

Sau thành công của Khanh Khanh Nhật Thường, tên tuổi của Điền Hi Vi bắt đầu được công chúng chú ý. Cô nàng được đánh giá sẽ nhanh chóng bước vào nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 hot nhất cùng Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc,... Chính vì thế, mọi động thái của cô luôn được công chúng quan tâm.

Bên dưới phần bình luận, Điền Hi Vi đã gửi lời nhắn nhủ cho fans: “Không cần thương mình đâu, trong nửa năm tới mình vô địch.”. Tuy nhiên, trái với mong đợi của cô nàng, trong số những bình luận được ngàn lượt like lại là lời hối thúc cô nàng ‘báo thù’ thú cưng: “Cắn lại đi chứ bé ơi! Vụ này sao mà nhịn được?”.

Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, Điền Hi Vi đã đăng tải ảnh và cho biết mình mới bị mèo cắn. Trùng hợp là tháng trước, cô nàng cũng vừa bị chó cắn và phải đi tiêm phòng dại, đến hôm qua mới hoàn thành mũi thứ 5.

Điền Hi Vi vốn có ngoại hình trong sáng, dễ mến, khả năng diễn xuất được đánh giá có tiềm năng. Ngoài Khanh Khanh Nhật Thường, cô từng được yêu thích và biết đến với bộ phim truyền hình đề tài thanh xuân học đường có tên Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng tính cách thật của Điền Hi Vi ngoài đời lại đi ngược với hình ảnh nhân vật mà cô tạo dựng. Ở bên ngoài, cô lại là một người hay chửi thề, ngang ngược. Có thông tin cho rằng Điền Hi Vi từng dùng chân đạp cửa, không giữ được bình tĩnh khi đi tìm người trong đoàn phim.

Hàng loạt bình luận trong quá khứ của Điền Hi Vi cũng bị đào lại. Đó đều là những lời chửi thề, khó nghe. Nếu không nhìn thấy những bình luận này từ chính trang cá nhân của Điền Hi Vi thì nhiều người không tin đó là do cô viết ra.

Không những vậy, các bạn học cũ của Điền Hi Vi cũng ra mặt tuyên bố thời đi học, cô là một ngôi sao trong trường nhưng lại bắt nạt các bạn cùng lớp. Ngoài ra, Điền Hi Vi còn chỉ thích chơi với người giàu, coi thường người nghèo khiến nhiều bạn học xung quanh không thích.

Điền Hi Vi vừa mới có chút danh tiếng thì quá khứ đen tối liên tục bị khui lại. Có vẻ như con người thật của cô ấy khác xa với những gì mà mọi người thấy qua các vai diễn. Và cô nàng càng lên tiếng, những điều đen tối càng xuất hiện nhiều hơn.