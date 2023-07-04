Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay

Sao quốc tế 04/07/2023 13:31

Phim của Dương Mịch đang được mong đợi hơn cả Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh.

Với cơn sốt phim cổ trang tiên hiệp như hiện nay, việc các tác phẩm cấp S+ như Dữ Phượng Hành hay Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương được khán giả nóng lòng muốn lên sóng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, hai tác phẩm này lại dường như im hơi lặng tiếng tới bất thường. Điều này khiến nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho số phận của hai nàng tiểu hoa 85 là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. 

Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay - Ảnh 1
Dương Mịch đang khó khăn khẳng định lại sự nghiệp. 

Khán giả dường như tỏ ra ưu ái Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch hơn hẳn. Lý do trước hết được đưa ra bởi đây là một dự án cấp S do công ty Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất. Được biết, đây chính là công ty đứng sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết gây sốt một thời vào năm 2022. 

Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay - Ảnh 2
Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay - Ảnh 3
Tạo hình của Dương Mịch được khán giả đánh giá cao. 

Một nguyên nhân khác Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có thể đại bạo chắc chắn phải kể đến việc phim quy tụ dàn diễn viên đình đám Cbiz như Dương Mịch, Cung Tuấn. Thêm vào đó, dự án cổ trang tiên hiệp này còn có kinh phí đầu tư rất lớn hứa hẹn sẽ khiến khán giả phải trầm trồ với kỹ xảo đẹp mắt.

Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay - Ảnh 4
Diễn xuất của dàn diễn viên được đánh giá cao. 

Theo thông báo từ nhà sản xuất, bộ phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch đã đạt 1 triệu lượt xem trước. Đây là con số ấn tượng cho thấy sự mong đợi của người hâm mộ đối với dự án phim này. Tuy nhiên, việc đạt được số liệu xem trước cao chưa hẳn đã đảm bảo sự thành công của bộ phim, bởi chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố quan trọng để hấp dẫn và giữ chân khán giả.

Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay - Ảnh 5
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch đã đạt 1 triệu lượt xem trước.

 Về phía Dữ Phượng Hành, đây cũng là một trong những tựa phim cổ trang được mong đợi nhất hiện nay. Nhân đại hội chiêu thương của nền tảng mới đây, phim cho ra mắt poster và trailer ngắn, hé lộ một phần tạo hình nhân vật cũng như câu chuyện, kỹ xảo của phim. 

Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay - Ảnh 6
Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh với dòng phim cổ trang sau 2 năm. 

Dữ Phượng Hành đánh dấu màn tái hợp giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sau 6 năm kể từ Sở Kiều Truyện. Ở dự án lần này, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu giữ vai trò giám chế, người người kỳ vọng, cô sẽ tiến xa hơn ở mảng đầu tư, sản xuất phim trong thời gian tới.

Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay - Ảnh 7
Tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 6 năm. 
Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay - Ảnh 8
Tất cả chỉ là đánh giá bước đầu của khán giả, người hâm mộ mong mỏi cả 2 phim có thể phát sóng.
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