Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong đã công khai nên duyên cùng mỹ nữ Bắc Kinh

Sao quốc tế 03/07/2023 16:55

Lần thứ 3 trượt mất giải thưởng danh giá của Triệu Lệ Dĩnh gây tiếc nuối.

Triệu Lệ Dĩnh đã gây xôn xao cách đây ít lâu khi được đề cử cho ngôi Thị hậu Bạch Ngọc Lan nhờ vai chính trong Gió Thổi Bán Hạ. Đáng tiếc, cuối cùng cô nàng lại mất cơ hội tỏa sáng vào tay Ngô Việt ở Huyện Ủy Đại Viện. Cả 3 lần không có duyên với Bạch Ngọc Lan của Triệu Lệ Dĩnh đều khiến công chúng cảm thấy tiếc nuối.

Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong đã công khai nên duyên cùng mỹ nữ Bắc Kinh - Ảnh 1
 
Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong đã công khai nên duyên cùng mỹ nữ Bắc Kinh - Ảnh 2
Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã vượt xa nhiều tiểu hoa cùng thời.

 Trong khi Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong lại đang bận rộn chuẩn bị cho dự án mới. Theo đó, mới đây bộ phim Chước Chước Phong Lưu do nam diễn viên và Cảnh Điềm đóng chính đã tung trailer và poster mới. Rất có khả năng dự án phim cổ trang này sẽ được lên sóng trong tháng 7 này.

Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong đã công khai nên duyên cùng mỹ nữ Bắc Kinh - Ảnh 3
Poster chính thức của phim Chước Chước Phong Lưu.

Phùng Thiệu Phong nhận nhiều lời chê bai về nhan sắc sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt, sau khi hợp tác với Bành Tiểu Nhiễm trong phim cổ trang Tinh Hà Trường Minh, sự đối lập ngoại hình của 2 người càng khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Nhiều người còn buông lời mỉa mai, cho rằng Phùng Thiệu Phong đã không còn là tiểu thịt tươi, đừng cố theo đuổi những bộ phim ngôn tình nữa.

Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong đã công khai nên duyên cùng mỹ nữ Bắc Kinh - Ảnh 4
Bộ phim đánh dấu màn hợp tác của Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm.

Chuyển thể từ bộ truyện Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An, Chước Chước Phong Lưu là câu chuyện vượt khó của nữ chính Mộ Chước Hoa (Cảnh Điềm). Vốn dĩ, Mộ Chước Hoa không muốn phải tuân theo những truyền thống áp đặt lên người phụ nữ suốt bao năm qua, cô chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân được định trước đó và dũng cảm theo đuổi lý tưởng của bản thân. Để rồi, Mộ Chước Hoa đã đến kinh thành, tự dựa vào sức mình để vươn lên.

Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong đã công khai nên duyên cùng mỹ nữ Bắc Kinh - Ảnh 5
 
Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong đã công khai nên duyên cùng mỹ nữ Bắc Kinh - Ảnh 6
Tạo hình các nhân vật được đánh giá cao. 

Phần lớn cư dân mạng khi xem hình ảnh hậu trường đều nhận xét Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm rất đẹp đôi. Có người còn nuôi ý định "đẩy thuyền" bởi hiện tại thì cả 2 người đều đang độc thân. Nhờ ngoại hình tương xứng mà Chước Chước Phong Lưu đang được kỳ vọng rất nhiều dù chưa lên sóng. 

Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong đã công khai nên duyên cùng mỹ nữ Bắc Kinh - Ảnh 7
Một số ảnh hậu trường của Chước Chước Phong Lưu.

Sánh đôi cùng "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" trong phim mới, Phùng Thiệu Phong dường như đã trùng tu nhan sắc ít nhiều. Anh như trẻ ra cả chục tuổi, không còn dấu hiệu "ông chú" như trong Tinh Hà Trường Minh. 

Triệu Lệ Dĩnh vừa trượt Bạch Ngọc Lan, Phùng Thiệu Phong đã công khai nên duyên cùng mỹ nữ Bắc Kinh - Ảnh 8
Khán giả rất mong đợi phim có thể lên sóng trong thời gian tới. 
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