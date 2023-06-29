Phản ứng của Lâm Canh Tân khi rộ tin 'yêu lại từ đầu' với Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt 2

Sao quốc tế 29/06/2023 12:20

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin dự án truyền hình cổ trang ăn khách của màn ảnh Hoa ngữ - Hoa Thiên Cốt sẽ sản xuất phần 2.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ đóng chính trong dự án phim cổ trang Hoa Thiên Cốt  phần 2. Việc đoàn làm phim chưa lên tiếng đính chính sau khi tin đồn nổ ra khiến người hâm mộ được dịp “đứng ngồi không yên”.

Trước thông tin này, Lâm Canh Tân đã có những động thái đáng chú ý đầu tiên trên trang cá nhân của mình. Cụ thể,  nam diễn viên “phát phúc lợi” cho fan bằng loạt ảnh đời thường đẹp mắt. Được biết, anh đang đi du lịch ở Hàng Châu, trước khi trở lại Bắc Kinh đóng phim. 

Phản ứng của Lâm Canh Tân khi rộ tin 'yêu lại từ đầu' với Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt 2 - Ảnh 1

Trong ảnh, Lâm Canh Tân được khen ngợi với trạng thái cực kỳ tốt, nhan sắc trẻ trung ở độ tuổi U40. Tại sân bay, nam diễn viên cũng gây thương nhớ khi có những cử chỉ ân cần dành cho fan.

Trên các diễn đàn mạng, ngoài lời khen cho vẻ ngoài của Lâm Canh Tân, khán giả còn thể hiện sự mong ngóng câu trả lời chính thức từ nam diễn viên về Hoa Thiên Cốt 2. 

 

Phản ứng của Lâm Canh Tân khi rộ tin 'yêu lại từ đầu' với Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt 2 - Ảnh 2Phản ứng của Lâm Canh Tân khi rộ tin 'yêu lại từ đầu' với Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt 2 - Ảnh 3

Hoa Thiên Cốt vốn là dự án đại nữ chủ do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa đóng chính. Đây là phim giúp Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc ghi tên vào dàn đề cử tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan năm đó. Trước thành công của mùa 1, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào phần 2 của dự án, để tiếp tục dõi theo câu chuyện hấp dẫn của các nhân vật. 

Sau 8 năm kể từ phần 1, nhiều người lại lan truyền thông tin về phần 2 của phim, nhưng nam chính đã đổi thành Lâm Canh Tân. Nếu đây là sự thật, khán giả sẽ có dịp được chứng kiến Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh hợp tác đóng cặp trong 3 dự án truyền hình đình đám, nếu tính cả Sở Kiều Truyện và Dữ Phượng Hành. Tuy nhiên, đến nay, phòng làm việc của các diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận trước tin đồn này.

Hoa Thiên Cốt rục rịch khai máy phần 2, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa có chính thức tái hợp?

Hoa Thiên Cốt rục rịch khai máy phần 2, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa có chính thức tái hợp?

Hoa Thiên Cốt được mệnh danh là một trong những bộ phim chuyển thể xuất sắc nhất và trở thành phim bom tấn của màn ảnh Hoa ngữ. Mới đây, dự án đang rục rịch khai máy phần 2 khiến nhiều dân tình hóng đợi màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa.

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