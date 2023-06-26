Thành tích của 'Trường Phong Độ' của Bạch Kính Đình và Tống Dật chính thức 'vượt mặt' phim Triệu Lệ Dĩnh và Vương Hạc Đệ

Sao quốc tế 26/06/2023 12:30

Bộ phim do Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính lập kỷ lục là phim phá mốc nhiệt độ 10.000 nhanh nhất.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, phim cổ trang “Trường phong độ" chỉ sau 41 giờ lên sóng đã có sức hút lớn. Cụ thể, bộ phim do Bạch Kính Đình Tống Dật đóng chính lập kỷ lục là phim phá mốc nhiệt độ 10.000 nhanh nhất. Trước đó, một số phim hot như “Gió thổi bán hạ", “Thương lan quyết", “Cuồng phong" cũng chưa thể đạt thành tích này trong 3 ngày đầu.

Thành tích của 'Trường Phong Độ' của Bạch Kính Đình và Tống Dật chính thức 'vượt mặt' phim Triệu Lệ Dĩnh và Vương Hạc Đệ - Ảnh 1

“Gió thổi bán hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đạt nhiệt độ 6.733 trong ngày đầu, ngày thứ 2 là 8.830, ngày thứ 3 lên mức 9.083. “Thương Lan Quyết” do Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ đóng chính lần lượt đạt mức nhiệt 3 ngày đầu là 6.291, 8.483 và 8.652. Phim “Cuồng phong" chiếu đến ngày thứ 3 đạt nhiệt độ 9.324.

Trong khi “Khanh Khanh nhật thường” do chính Bạch Kính Đình đóng cùng Điền Hi Vi cũng chỉ nhỉnh hơn một chút - 9.378 điểm ở ngày thứ 3. Đáng chú ý, “Trường phong độ" không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng nhưng lại ghi nhận thành tích đáng nể.

Thành tích của 'Trường Phong Độ' của Bạch Kính Đình và Tống Dật chính thức 'vượt mặt' phim Triệu Lệ Dĩnh và Vương Hạc Đệ - Ảnh 2Thành tích của 'Trường Phong Độ' của Bạch Kính Đình và Tống Dật chính thức 'vượt mặt' phim Triệu Lệ Dĩnh và Vương Hạc Đệ - Ảnh 3

Bạch Kính Đình và Tống Dật cũng trở thành nam và nữ diễn viên Hoa ngữ đầu tiên sở hữu 2 bộ phim phá mốc nhiệt 10.000 trên iQIYI. Khán giả nhận xét Bạch Kính Đình và Tống Dật dù không phải diễn viên lưu lượng nhưng có khả năng diễn xuất tốt, linh hoạt. So với tiểu thuyết gốc, màn hóa thân của cả hai diễn viên đều được đánh giá là hợp vai.

Trường phong độ kể câu chuyện cưới trước yêu sau của hai nhân vật Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư. Liễu Ngọc Như là cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức do bị cha và mẹ kế ghẻ lạnh. Cô luôn cố gắng để trở thành một tiểu thư khuê các chuẩn mực để sau này được gả cho một phu quân tốt. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại phải thành thân với Cố Cửu Tư, một vị thiếu gia chỉ thích ăn chơi.

Sau khi lập gia đình, Liễu Ngọc Như theo mẹ chồng học cách buôn bán, đồng thời giúp Cố Cửu Tư học tập thành tài. Thế nhưng lúc mà gia đình mới hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố thời cuộc đã ập đến. Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư phải đối mặt với rất nhiều sóng gió để bảo vệ những người mình yêu thương.

Thành tích phim 'Trường phong độ' của Bạch Kính Đình 'vượt mặt' phim của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Hạc Đệ

Thành tích phim 'Trường phong độ' của Bạch Kính Đình 'vượt mặt' phim của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Hạc Đệ

Thời điểm hiện tại, bộ phim 'Trường phong độ' do Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

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Thành tích phim 'Trường phong độ' của Bạch Kính Đình 'vượt mặt' phim của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Hạc Đệ

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