Bất ngờ trước lý do Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh dù thu hút nhiều ong bướm vây quanh

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thường xuyên cùng con trai đi chơi

Có thể thấy hai người chia tay khá êm đẹp chứ không trở mặt hay đấu tố như nhiều cặp sao Cbiz khác. Dân mạng nhận định, điều này là do Lệ Dĩnh là cô gái tốt, tử tế. Chính Phùng Thiệu Phong cũng từng thấy may mắn vì có vợ là Triệu Lệ Dĩnh. Điều này cũng vạch trần lý do tại sao Phùng Thiệu Phong lại cưới cô.

Người ta nói rằng Phùng Thiệu Phong, người được sinh ra trong thế hệ thứ hai của nhà giàu, đã quyết định kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh vào thời điểm đó vì anh ấy thấy được lòng tốt trong con người của Triệu Lệ Dĩnh. Khi so sánh cách đối xử của Phùng Thiệu Phong và Vương Lực Hoành sau khi ly hôn sẽ có sự khác biệt rất lớn, Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ phàn nàn gì về Phùng Thiệu Phong, cũng không nói xấu sau lưng anh.