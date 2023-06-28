Bất ngờ trước lý do Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh dù thu hút nhiều ong bướm vây quanh

Sao quốc tế 28/06/2023 09:02

Dù đã ly hôn hơn 2 năm, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Cả hai thường xuyên hẹn nhau dẫn con trai đi ăn uống, vui chơi.

Mặc dù Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn nhưng cả hai vẫn gây xôn xao dư luận khi lộ ảnh tái hợp cùng con trai đi ăn tối.

Sau khi ăn xong, Phùng Thiệu Phong cùng con trai rời đi trước đến bãi đậu xe. Triệu Lệ Dĩnh và một số nhân viên chậm rãi đi phía sau họ. Khi con trai của họ đã ổn định trong xe, anh đợi cho đến khi cô lên xe rồi cùng nhau rời đi.

Bất ngờ trước lý do Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh dù thu hút nhiều ong bướm vây quanh - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thường xuyên cùng con trai đi chơi 

Có thể thấy hai người chia tay khá êm đẹp chứ không trở mặt hay đấu tố như nhiều cặp sao Cbiz khác. Dân mạng nhận định, điều này là do Lệ Dĩnh là cô gái tốt, tử tế. Chính Phùng Thiệu Phong cũng từng thấy may mắn vì có vợ là Triệu Lệ Dĩnh. Điều này cũng vạch trần lý do tại sao Phùng Thiệu Phong lại cưới cô.

Bất ngờ trước lý do Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh dù thu hút nhiều ong bướm vây quanh - Ảnh 2
Phùng Thiệu Phong cũng từng thấy may mắn vì có vợ là Triệu Lệ Dĩnh

Người ta nói rằng Phùng Thiệu Phong, người được sinh ra trong thế hệ thứ hai của nhà giàu, đã quyết định kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh vào thời điểm đó vì anh ấy thấy được lòng tốt trong con người của Triệu Lệ Dĩnh. Khi so sánh cách đối xử của Phùng Thiệu Phong và Vương Lực Hoành sau khi ly hôn sẽ có sự khác biệt rất lớn, Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ phàn nàn gì về Phùng Thiệu Phong, cũng không nói xấu sau lưng anh.

Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng Phùng Thiệu Phong đặc biệt khao khát sự tự lập, điều này chứng tỏ rằng nam diễn viên rất muốn tự kiếm sống. 

Bất ngờ trước lý do Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh dù thu hút nhiều ong bướm vây quanh - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh là một người độc lập, vậy nên đã thu hút sự chú ý của Phùng Thiệu Phong 

Bản thân Phùng Thiệu Phong khao khát độc lập nên anh yêu cầu nửa kia cũng như mình, độc lập về cuộc sống cũng như tài chính. May mắn thay, Triệu Lệ Dĩnh cũng là người như vậy. Cô không chỉ tự chủ, thậm chí năng lực còn hơn cả đàn ông, điều này càng thu hút sự chú ý của Phùng Thiệu Phong.

Bất ngờ trước lý do Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh dù thu hút nhiều ong bướm vây quanh - Ảnh 4

 Phùng Thiệu Phong còn hiểu được tầm nhìn và cái tâm của Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, hiện là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ với nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng khán giả gồm “Sở Kiều Truyện”, “Sam Sam đến đây ăn nè”, “Minh Lan Truyện”...

Bất ngờ trước lý do Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh dù thu hút nhiều ong bướm vây quanh - Ảnh 5
Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tan vỡ sau 3 năm kết hôn

Năm 2018, người đẹp bất ngờ kết hôn với đồng nghiệp Phùng Thiệu Phong. Năm 2019, cặp đôi hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đồng loạt ra thông báo tuyên bố ly hôn.

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