Triệu Lệ Dĩnh 'đụng độ' tạo hình với đàn em ít danh tiếng, liệu có thua đau?

Nàng tiểu hoa 85 được cho là 'lếp vế' so với đàn em này.

Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện tại một sự kiện trong tạo hình cực kỳ bắt mắt cách đây không lâu. Chiếc váy lấp lánh tựa vảy cá giúp làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, kiểu tóc búi cao cũng giúp cô nàng trông xinh đẹp, cuốn hút hơn. Ngoài ra, với bộ váy này, Triệu Lệ Dĩnh cũng khéo léo khoe được đôi chân thon dài của mình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bộ váy này khiến nữ chính Gió Thổi Bán Hạ lộ nhược điểm vòng 1 khiêm tốn. Mặc dù chiếc váy giúp nữ diễn viên khoe đôi chân dài mượt mà. Thế nhưng lại khiến cô nàng lộ khuyết điểm vòng một hạn chế. Cách đây ít ngày, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa trượt giải Thị hậu của Bạch Ngọc Lan. Đây là lần thứ 3 Triệu Lệ Dĩnh không thể lấy được giải Nữ chính xuất sắc nhất. Ngay sau lễ trao giải, từ khóa Triệu Lệ Dĩnh 3 lần trượt giải đã leo lên vị trí thứ 2 trên hot search nền tảng Weibo.

Nữ diễn viên tiếp tục trượt giả Thị hậu Bạch Ngọc Lan đầy tiếc nuối. Trước đó, vào năm 2016, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu được đề cử Nữ chính xuất sắc của Bạch Ngọc Lan với vai diễn trong Hoa thiên cốt. Năm 2019, vai Thịnh Minh Lan trong Minh Lan truyện giúp Triệu Lệ Dĩnh được đề cử lần thứ 2. Năm nay, cô được đề cử với vai Hứa Bán Hạ trong Gió thổi Bán Hạ.

Từ sau ly hôn Phùng Triệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh gặt hái được thành tích đáng nể trong sự nghiệp.

Mới đây, nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng cũng đã xuất hiện trong đại hội chiêu thương của Tencent với một tạo hình tương tự Triệu Lệ Dĩnh. Cũng là chiếc váy lấp lánh tựa vảy cá, cũng kiểu tóc cao, sao nữ lứa 85 này trông nổi bật ở mọi khung hình. Đặc biệt, bộ trang phục còn làm tôn lên làn da trắng như phát sáng của cô nàng. Mao Hiểu Đồng trong thiết kế tương tự đàn chị. Nhan sắc Mao Hiểu Đồng. Mao Hiểu Đồng sinh năm 1988, nổi lên từ phim Chân Hoàn truyện, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Ba mươi chưa phải là hết... Cô hiện là một trong những tên tuổi được các đạo diễn ưu ái, lăng xê qua các dự án phim lớn. Chiếc váy của Mao Hiểu Đồng có màu sắc nổi bật hơn. Mao Hiểu Đồng đã lựa chọn một chiếc váy dài khác với Triệu Lệ Dĩnh. Có ý kiến cho rằng, trông nàng Quách Phù có phần nổi bật hơn hẳn mỹ nhân Dữ Phượng Hành. Bộ váy lấp lánh giúp Mao Hiểu Đồng khéo léo khoe trọn thân hình quyến rũ cùng nhan sắc cực phẩm của mình. Dù vậy, vẫn có nhiều người bày tỏ cả hai nàng tiểu hoa đều rất xuất sắc. Thiết kế dáng dài giúp cô che đi không ít khuyết điểm.

Phim của 'chồng cũ' Triệu Lệ Dĩnh phát 'tín hiệu' sắp lên sóng, thoát kiếp nạn 'đắp chiếu' vì loạt drama của nữ chính Chước Chước Phong Lưu là một trong những dự án đánh dấu sự trở lại của Phùng Thiệu Phong sau ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Mới đây, đoàn phim đã phát tín hiệu sắp sửa được lên sóng, thoát kiếp nạn 'đắp chiếu' vì loạt drama của nữ chính.

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