Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 05/07/2023 13:27

Bất ngờ chiếu lại nhưng Minh Lan Truyện vẫn gây sốt.

Gần đây, bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong đóng chính đã bất ngờ được phát sóng lại trên đài Hồ Nam. Mặc dù đã được lên sóng vào 4 năm trước nhưng cho tới nay, có thể thấy sức nóng của Minh Lan Truyện và Triệu Lệ Dĩnh không hề thay đổi. Được biết, sau khi được phát sóng lại, bộ phim đã liên tục lọt top những dự án có rating thực cao nhất ở thời điểm hiện tại, vượt mặt nhiều bộ phim đã lên sóng trước đó. Ở thời điểm năm 2018, Minh Lan Truyện cũng chính là quán quân rating đài Hồ Nam. 

Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Minh Lan Truyện là tác phẩm se duyên cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. 

Cũng như tên gọi của phim, “Minh Lan truyện” là quá trình trưởng thành, từ lúc nhỏ cho tới thành gia lập thất của Minh Lan, lục tiểu thư nhà họ Thịnh. Tần thị, mẫu thân Minh Lan là thứ thiếp, lại là người nhẫn nhục chịu đựng, không muốn tranh giành, không được Thịnh lão gia sủng ái nên cuộc sống của mẹ con Minh Lan vô cùng khốn khổ, thiếu thốn trăm bề.

Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Khán giả cũng tiếc nuối Minh Lan và Đình Diệp cuối cùng đã không thể có cái kết trọn vẹn ngoài đời thực

Câu chuyện tình của Minh Lan và Đình Diệp trong Minh Lan Truyện được Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thể hiện một cách trọn vẹn đã khiến khán giả thổn thức mãi không thôi. Từ tạo hình nhân vật cho tới nội dung kịch bản dường như sinh ra đã để dành cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Thời điểm cặp đôi công bố về chung một nhà, khán giả như vỡ òa bởi cuối cùng thì Minh Lan và Đình Diệp cũng có cái kết viên mãn.

Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Đây có lẽ là tác phẩm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Phùng Thiệu Phong. 

Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng có thể thấy Minh Lan Truyện xứng đáng là một trong những bộ phim để đời nhất của Triệu Lệ Dĩnh. Khi mới ra mắt cách đây 4 năm, bộ phim đã liên tục lập thành tích ấn tượng về rating, đạt 11 tỉ view. 

Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4
 
Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5
Minh Lan Truyện là một trong những tác phẩm thành công trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. 
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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Minh Lan Truyện phim hoa ngu sao cbiz

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