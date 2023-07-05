Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh

Gần đây, bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính đã bất ngờ được phát sóng lại trên đài Hồ Nam. Mặc dù đã được lên sóng vào 4 năm trước nhưng cho tới nay, có thể thấy sức nóng của Minh Lan Truyện và Triệu Lệ Dĩnh không hề thay đổi. Được biết, sau khi được phát sóng lại, bộ phim đã liên tục lọt top những dự án có rating thực cao nhất ở thời điểm hiện tại, vượt mặt nhiều bộ phim đã lên sóng trước đó. Ở thời điểm năm 2018, Minh Lan Truyện cũng chính là quán quân rating đài Hồ Nam.

Minh Lan Truyện là tác phẩm se duyên cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong.

Cũng như tên gọi của phim, “Minh Lan truyện” là quá trình trưởng thành, từ lúc nhỏ cho tới thành gia lập thất của Minh Lan, lục tiểu thư nhà họ Thịnh. Tần thị, mẫu thân Minh Lan là thứ thiếp, lại là người nhẫn nhục chịu đựng, không muốn tranh giành, không được Thịnh lão gia sủng ái nên cuộc sống của mẹ con Minh Lan vô cùng khốn khổ, thiếu thốn trăm bề.