Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh

Bất ngờ chiếu lại nhưng Minh Lan Truyện vẫn gây sốt.
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Gần đây, bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính đã bất ngờ được phát sóng lại trên đài Hồ Nam. Mặc dù đã được lên sóng vào 4 năm trước nhưng cho tới nay, có thể thấy sức nóng của Minh Lan Truyện và Triệu Lệ Dĩnh không hề thay đổi. Được biết, sau khi được phát sóng lại, bộ phim đã liên tục lọt top những dự án có rating thực cao nhất ở thời điểm hiện tại, vượt mặt nhiều bộ phim đã lên sóng trước đó. Ở thời điểm năm 2018, Minh Lan Truyện cũng chính là quán quân rating đài Hồ Nam.
Cũng như tên gọi của phim, “Minh Lan truyện” là quá trình trưởng thành, từ lúc nhỏ cho tới thành gia lập thất của Minh Lan, lục tiểu thư nhà họ Thịnh. Tần thị, mẫu thân Minh Lan là thứ thiếp, lại là người nhẫn nhục chịu đựng, không muốn tranh giành, không được Thịnh lão gia sủng ái nên cuộc sống của mẹ con Minh Lan vô cùng khốn khổ, thiếu thốn trăm bề.
Câu chuyện tình của Minh Lan và Đình Diệp trong Minh Lan Truyện được Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thể hiện một cách trọn vẹn đã khiến khán giả thổn thức mãi không thôi. Từ tạo hình nhân vật cho tới nội dung kịch bản dường như sinh ra đã để dành cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Thời điểm cặp đôi công bố về chung một nhà, khán giả như vỡ òa bởi cuối cùng thì Minh Lan và Đình Diệp cũng có cái kết viên mãn.
Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng có thể thấy Minh Lan Truyện xứng đáng là một trong những bộ phim để đời nhất của Triệu Lệ Dĩnh. Khi mới ra mắt cách đây 4 năm, bộ phim đã liên tục lập thành tích ấn tượng về rating, đạt 11 tỉ view.