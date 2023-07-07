Bất ngờ trước di chúc của Coco Lee, thì ra đây chính là người thừa hưởng khối tài sản khổng lồ của cô

Nữ ca sĩ Coco Lee đã lập di chúc trước khi tự sát, để lại toàn bộ khối tài sản khủng cho người này.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, diva Coco Lee đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho mẹ. Được biết mẹ của Coco Lee hiện đã 86 tuổi và từng là bác sĩ đông y. Bà ly dị chồng từ khi Coco Lee còn nhỏ và một mình vất vả nuôi 3 chị em cô trưởng thành. Coco Lee và mẹ Khối tài sản của Coco Lee bao gồm bất động sản, cổ phần công ty, doanh thu từ sản xuất âm nhạc, cát-sê tham gia show truyền hình. Theo ước tính, khối tài sản của Coco Lee rơi vào khoảng hơn 128 triệu USD.

Sinh thời, Coco Lee thường xuyên bày tỏ tình cảm với người mẹ của mình. Vào dịp sinh nhật lần thứ 83 của mẹ, Coco Lee đã gửi lời chúc vô cùng cảm động tới bà: “Mẹ ơi, con sẽ luôn chăm sóc mẹ thật tốt. Mẹ nuôi con lúc con còn nhỏ, con nuôi mẹ lúc mẹ về già. Con mong mẹ có thể khỏe mạnh, hạnh phúc và sống lâu cùng con cháu. Trong trái tim con, mẹ mãi mãi là người mà con ngưỡng mộ và yêu thương nhất”. Diva Coco Lee Nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ cho hay, đầu năm nay, Coco Lee đi khám và được chẩn đoán ung thư vú. Tuy nhiên, thay vì nói với người nhà, cô âm thầm chiến đấu bệnh tật. Nguồn tin cho biết ca sĩ đi khám một mình, không có chồng đi cùng. Thời điểm này, người chồng được cho đang đi du lịch.

Đầu năm nay, Coco Lee đi khám và được chẩn đoán ung thư vú Được biết, Coco Lee và chồng Bruce đã ly thân hơn hai năm, hiện làm thủ tục ly hôn nhưng về mặt pháp lý vẫn là vợ chồng. Trước khi mâu thuẫn, hai người chung sống ở Stanley nhưng vài tháng gần đây, Coco Lee về ở trong căn hộ trên đỉnh đồi của mẹ và chị gái. Chồng cô không có ở Hong Kong khi biến cố xảy ra. Khi Bruce trở về Hong Kong ngày 4/7, Coco Lee đã hôn mê sâu. Coco Lee đến bệnh viện hồi tháng 2 Coco Lee (tên Trung Quốc: Lý Mỹ Lâm) sinh ra trong một gia đình trí thức cao ở Hong Kong, cả cha và mẹ đều tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Ca sĩ từng có một tuổi thơ thiếu thốn do khi mẹ mang thai cô, cha lâm bệnh qua đời, ba mẹ con nương tựa vào nhau. Coco Lee ra đi ở tuổi 48 Coco Lee kết hôn với Bruce Rockowitz, chủ tịch điều hành của Li & Fung Group, năm 2010. Thời điểm đó, doanh nhân đã qua một đời vợ và có hai con gái. Trong suốt những năm chung sống, ca sĩ và chồng từng trải qua 9 lần thụ tinh nhân tạo nhưng không có con. Gần đây, cô úp mở việc chồng ngoại tình, hai vợ chồng "đứt gánh".

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