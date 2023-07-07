Cố ca sĩ Coco Lee tuột dốc tinh thần do chồng tỷ phú liên tục ngoại tình, gia đình chồng quay lưng

Sao quốc tế 07/07/2023 09:05

Nhiều người cho rằng tinh thần Coco Lee xuống dốc nghiêm trọng là do ảnh hưởng từ cuộc ly hôn với chồng cũ, 2 người con riêng của chồng mà mình coi như con ruột quay lưng.

Vào ngày 5/7 vừa qua, Coco Lee - danh ca Mỹ gốc Hoa - qua đời ở tuổi 48 sau thời gian bị bệnh trầm cảm. Theo gia đình Coco Lee, hôm 2/7, cô tự tử tại nhà riêng, được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Dù các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nữ ca sĩ vẫn không qua khỏi.

Cố ca sĩ Coco Lee tuột dốc tinh thần do chồng tỷ phú liên tục ngoại tình, gia đình chồng quay lưng - Ảnh 1

Hai chị gái của ca sĩ là Nancy và Carol, cho biết: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi phải thông báo với các bạn một tin buồn: Coco mắc trầm cảm nhiều năm. Tình trạng của em ấy diễn biến xấu vài tháng qua. Mặc dù Coco đã nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia và cố hết sức để chiến đấu với bệnh nhưng em không vượt qua được".

Cố ca sĩ Coco Lee tuột dốc tinh thần do chồng tỷ phú liên tục ngoại tình, gia đình chồng quay lưng - Ảnh 2

Được biết, Coco Lee đã được chẩn đoán ung thư vú sau khi đi khám tại bệnh viện. Tuy nhiên, cô không nói chuyện này với người nhà mà một mình chiến đấu với căn bệnh. Nữ ca sĩ chỉ đi khám một mình mà không có chồng bên cạnh vì lúc này vị doanh nhân nổi tiếng đã đi du lịch.

Cố ca sĩ Coco Lee tuột dốc tinh thần do chồng tỷ phú liên tục ngoại tình, gia đình chồng quay lưng - Ảnh 3

Theo báo chí Hong Kong đưa tin thực chất Coco Lee và ông xã doanh nhân người Canada Bruce Rockowitz  đã ly thân hơn 2 năm. Cả hai đã làm thủ tục ly hôn nhưng chưa hoàn tất và vẫn là vợ chồng.

Nhiều người cho rằng tinh thần cô xuống dốc nghiêm trọng là do ảnh hưởng từ cuộc ly hôn với chồng cũ. Năm 2010, cô kết hôn với vị tỷ phú lớn hơn mình 17 tuổi và thậm chí coi 2 người con gái riêng của chồng như con ruột.

Cố ca sĩ Coco Lee tuột dốc tinh thần do chồng tỷ phú liên tục ngoại tình, gia đình chồng quay lưng - Ảnh 4

Nguyên nhân được hé lộ chính là do người chồng là liên tục ngoại tình ngay từ những năm đầu của cuộc hôn nhân. Dù nữ ca sĩ đã nhiều lần tha thứ nhưng vẫn không hề thay đổi.

Một người bạn thân của Coco Lee từng tố cáo Bruce Rockowitz với sự bức xúc: "Anh ta lừa dối hết lần này đến lần khác, bạn gái của anh ta đều là phụ nữ trẻ phương Tây. Anh ta muốn chinh chiến, yêu đương và không ngại ngần ngoại tình. Hãy minh bạch với Coco đi. Lần đầu tiên Coco đã cho anh ta một cơ hội nhưng vẫn không chịu thay đổi. Đến lần thứ ba, những người bạn chung chứng kiến việc anh ta ngoại tình, khi đó anh ta mới chịu thừa nhận".

Một trong những nguyện vọng lớn nhất của Coco Lee sau khi kết hôn chính là có thể mang thai nhưng đến khi qua đời vẫn chưa một lần được thực sự cảm nhận thiên chức làm mẹ. Nữ ca sĩ từng trải qua 9 lần thụ tinh nhân tạo thất bại, không chỉ tốn kém về tiền bạc mà còn khiến tinh thần mệt mỏi và kiệt quệ.

Cố ca sĩ Coco Lee tuột dốc tinh thần do chồng tỷ phú liên tục ngoại tình, gia đình chồng quay lưng - Ảnh 5

Điều đáng nói, nữ ca sĩ còn bị 2 người con riêng của chồng mà mình coi như con ruột quay lưng, lựa chọn đi theo bố và ủng hộ việc ly hôn bất chấp cô bao năm yêu thương và chăm sóc. Chỉ trong phúc chốc, cô mất đi toàn bộ gia đình mà mình đã hơn chục năm vun vén.

Sinh thời, Coco Lee kết hôn với Bruce Rockowitz - doanh nhân người Canada gốc Do Thái. Ông là giám đốc điều hành của Global Brands Group, đơn vị quản lý những thương hiệu như Calvin Klein, Juicy Couture

Đám cưới của Coco Lee từng có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jennifer Lopez, Bruno Mars, Thành Long, Củng Lợi, Chương Tử Di đến chúc mừng “Mariah Carey của châu Á”.

Cố ca sĩ Coco Lee tuột dốc tinh thần do chồng tỷ phú liên tục ngoại tình, gia đình chồng quay lưng - Ảnh 6

Năm 2014, khi bị đồn hôn nhân rạn nứt, vợ chồng “Mariah Carey của châu Á” phủ nhận. Tháng 7/2020, nữ ca sĩ lên tiếng về tin đồn hôn nhân gặp trục trặc. Theo đó, Coco Lee cho biết: "Tôi không ly hôn, chỉ là tâm trạng lao dốc. Tôi vẫn yêu và luôn được yêu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Con người ai chẳng có lúc chịu tổn thương".

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