Lão nông dân 83 tuổi xúc động nghẹn ngào trước lòng tốt của cố nghệ sĩ Coco Lee

Trong đó, có một câu chuyện được chia sẻ về tính cách tốt đẹp của Coco Lee. Nữ ca sĩ đã giúp đỡ một nông dân già bán cam ở miền trung Trung Quốc, khi mua toàn bộ số hàng để ông có thể về ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình. Lòng tốt của cô khiến ông Zhang Wanghan (83 tuổi) rơi nước mắt khi nhớ lại.

Cái chết của ngôi sao nhạc Pop người Mỹ Coco Lee vào ngày 5/7 ở tuổi 48 tuổi đã tạo ra một làn sóng lớn của sự đau buồn trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc. Nhiều người nhớ lại những kỷ niệm từng gặp gỡ với ngôi sao nhạc pop gốc Hồng Kông.

Li Xiaoyang, một tình nguyện viên của một tổ chức phi lợi nhuận công ích tại Hồ Nam, Trung Quốc đã kể lại câu chuyện. Khi đó, Coco Lee đang xuất hiện trong một chương trình tại một đài truyền hình ở Hồ Nam vào tháng 1/2016 thì nghe nói về một ông già bán cam trên đường phố lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa.

Theo The Paper, ông Zhang nói trong nước mắt: 'Tôi luôn nhớ về lòng nhân ái của cô ấy. Tôi vô cùng biết ơn Coco Lee. Vì tôi không có số điện thoại của cô ấy, nên tôi không có cách nào liên lạc để bày tỏ lòng biết ơn của mình'.

Ông lão vô cùng biết ơn trước lòng tốt của Coco Lee

Các tình nguyện viên tại tổ chức của Li Xiaoyang đã nói với Coco Lee rằng, ông Zhang đang ngủ ven đường, ông không bán được trái cây và cũng không có nơi nào để về trong thành phố. Khi đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang tới gần, nhưng do chưa bán hết cam, ông già 83 tuổi không thể trở về làng quê của mình cách địa điểm hơn 400km.

Với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, chị gái và mẹ của Coco Lee đã tìm thấy Zhang và mua 50kg cam từ ông. Họ cũng tặng bốn hộp sản phẩm tăng cường sức khỏe, hai chiếc áo khoác lớp lót và 2.000 Nhân dân tệ (280 USD) tiền mặt cho ông lão nông dân và vợ ông ta.

Câu chuyện này đã nhận được sự quan tâm rộng rãi trên các trang mạng xã hội

Câu chuyện này đã nhận được sự quan tâm rộng rãi trên các trang mạng xã hội và chạm đến trái tim hàng triệu người trên internet chỉ trong vài ngày.

Được biết, Coco Lee sinh năm 1975 tại Hồng Kông, vì cha mất trước khi nữ ca sĩ chào đời nên cô lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mẹ cùng hai chị gái. Lên 9 tuổi, người đẹp cùng gia đình chuyển đến sống ở San Francisco (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp trung học, Coco Lee có dịp trở về xứ cảng thơm và có duyên tham gia một cuộc thi hát do TVB tổ chức rồi giành vị trí á quân. Ngay sau đó, giọng ca 17 tuổi được ký hợp đồng thu âm với Capital Artists - công ty từng đứng sau thành công của các huyền thoại như Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh.

Ngày 5/7, Coco Lee tự tử ở nhà riêng, qua đời ở tuổi 48

Theo ETtoday, ngày 5/7, Coco Lee tự tử ở nhà riêng, qua đời ở tuổi 48. Lý Tư Lâm Nancy, chị gái Coco Lee cho biết, nữ ca sĩ được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên sau thời gian hôn mê, dù được điều trị tích cực, Coco Lee vẫn không qua khỏi. Theo chia sẻ từ người thân, nữ ca sĩ mắc bệnh trầm cảm từ vài năm trước và thời gian gần đây bệnh tình trở nặng.

Tin tức Coco Lee qua đời đang gây chấn động làng giải trí châu Á. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự bàng hoàng và thương tiếc trước sự ra đi của diva tài năng.