Một blogger mảng kinh tế, tài chính đăng video về quá trình làm việc của Bruce Rockowitz, cho biết ông không sở hữu hàng trăm triệu USD như nhiều người nghĩ. Bruce từng là một huấn luyện viên cầu lông tư nhân ở Hong Kong, chuyển sang kinh doanh nhờ quen biết tổng giám đốc một công ty.

Theo Ettoday, sau khi ca sĩ qua đời, chồng của cô - doanh nhân người Canada Bruce Rockowitz - trở thành nhân vật gây chú ý của khán giả. Bởi nhiều nguồn tin cho biết Coco Lee và Bruce Rockowitz vốn dự định hoàn tất thủ tục ly hôn trong tháng 7.

Lý Tư Lâm đồng tình với các nội dung ở video. Cô để lại bình luận: 'Bạn là người giải thích rõ ràng nhất. Một tay em gái tôi đưa Bruce Rockowitz trở thành đại gia, giúp Bruce phát triển sự nghiệp'.

Theo nguồn tin, khi yêu Bruce Rockowitz hồi thập niên 2000, Coco Lee là ca sĩ đình đám quốc tế, tài sản vượt trội so với người yêu. Bấy giờ, Coco Lee đã có bất động sản ở Mỹ, là hàng xóm của Thành Long. Hôn lễ 10 triệu USD năm 2011 cũng do một mình Coco Lee chi trả.

Khi yêu Bruce Rockowitz hồi thập niên 2000, Coco Lee là ca sĩ đình đám quốc tế, tài sản vượt trội so với người yêu

Những ngày qua, nhiều fan của Coco Lee gọi điện tới công ty Bruce Rockowitz làm việc (ở Hong Kong), đòi ông giải thích về cái chết của ca sĩ. Nhưng Lý Tư Lâm khuyên fan không nên làm vậy vì Bruce Rockowitz bị công ty này cho nghỉ việc từ lâu.

Trước đó, trên St Headlines, Lý Tư Lâm nói cô và Bruce Rockowitz thời gian dài không liên lạc với nhau. Diễn viên sẽ bàn bạc với Bruce Rockowitz về tang lễ, lễ truy điệu Coco Lee, tuy nhiên, không giao quyền quyết định cho ông.

Coco Lee từng nhiều lần tham gia sự kiện giải trí cùng chồng

Coco Lee từng tổ chức đám cưới thế kỷ tại Hong Kong vào năm 2011. Cặp vợ chồng mời rất nhiều ngôi sao Hollywood và những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp đến dự, quy mô tiệc cưới vô cùng hoành tráng. Theo một nguồn tin, Coco Lee đã đích thân đứng ra tổ chức toàn bộ lễ cưới từ đầu đến cuối, tổng chi phí khoảng 150 triệu HKD, trái ngược với tin đồn chồng cô tự bỏ tiền túi ra chi trả.

Hiện tại, người phân tích cho rằng, nếu Coco Lee không ký thỏa thuận tiền hôn nhân, cô lại qua đời trước khi ly hôn nên khả năng cao, tài sản của cô sẽ một phần thuộc về chồng. Một số nguồn tin cho hay nhiều lần chồng ngoại tình, Coco Lee từng tính đến việc ly hôn vào năm 2016, sau đó lại tha thứ cho chồng nhưng anh "ngựa quen đường cũ". Tới đầu năm nay, Coco Lee quyết định buông bỏ, dự kiến ly hôn tháng 7, tuy nhiên sau đó trầm cảm, bắt đầu có ý định trì hoãn, rồi tìm tới cái chết.

Nữ Diva Coco Lee

Trong cáo phó thông báo về cái chết của vợ, chồng ca sĩ nói Coco Lee là "người vợ yêu dấu", gây ra sự chỉ trích dữ dội từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng người đàn ông có ý định khẳng định vị trí người chồng để dễ dàng tranh tài sản. Thậm chí, theo truyền thông Đài Loan, chồng Coco Lee đang tìm luật sư giúp đỡ để lật ngược di chúc của vợ, hòng giữ một phần tài sản. Về điều này, chị gái của Coco Lee đã trả lời: 'Tôi không phải Bruce Rockowitz, không thể trả lời thay anh ta, bạn có thể tự mình đi hỏi'.

Coco Lee và chị gái

Coco Lee là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hong Kong.Không chỉ hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Coco Lee yêu thích TikTok và thường đăng những video của bản thân lên mạng xã hội. Cô nổi tiếng với ca khúc A Love Before Time trong phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, cô đều đặn tổ chức liveshow trong và ngoài Hong Kong. Cô tự tử hôm 2/7, được đưa vào viện cấp cứu, mất hôm 5/7.

Coco Lee tự tử hôm 2/7, được đưa vào viện cấp cứu, mất hôm 5/7

Coco Lee kết hôn với Bruce Rockowitz, chủ tịch điều hành của Li & Fung Group, năm 2010. Thời điểm đó, doanh nhân đã qua một đời vợ và có hai con gái. Trong suốt những năm chung sống, ca sĩ và chồng từng trải qua 9 lần thụ tinh nhân tạo nhưng không có con. Gần đây, cô úp mở việc chồng ngoại tình, hai vợ chồng "đứt gánh".