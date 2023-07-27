Tổ chức tang lễ cho diva châu Á Coco Lee sau thời gian trì hoãn để thực hiện khám nghiệm tử thi

Sao quốc tế 27/07/2023 14:57

Phía gia đình của nữ ca sĩ nổi tiếng Coco Lee thông báo, lễ tưởng niệm và tang lễ của cô sẽ diễn ra vào ngày 31/7 và 1/8 tới.

Nữ ca sĩ Coco Lee qua đời vào ngày 5/7 ở tuổi 48 sau gần 3 ngày hôn mê trong bệnh viện. Trước đó, cô được người nhà phát hiện tự vẫn và đưa đi cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Coco Lee vẫn không thể qua khỏi. 

Theo HK01, Coco Lee chọn kết liễu cuộc sống bằng cách tự tử trong phòng tắm do chịu đựng nhiều căn bệnh, bao gồm ung thư vú. Sau khi Coco qua đời, nhà sản xuất Trịnh Tại Doãn tiết lộ với báo chí rằng nữ ca sĩ chống chọi bệnh tật, chuyện buồn gia đình, áp lực nhiều thứ.

Cô được chẩn đoán mắc ung thư vú khoảng giữa năm 2022. Cô nhờ hai chị gái giấu mẹ già tình trạng bệnh tật vì sợ bà lo lắng. Nữ ca sĩ một mình đến bệnh viện, tự ký giấy tờ phẫu thuật để loại bỏ khối u. Lúc đó, doanh nhân Bruce Rockowitz đang du lịch nước ngoài. Báo chí Hong Kong đưa tin nếu ở cạnh, cô cũng không báo với chồng vì hai người đang ly thân. Trước khi qua đời, Coco Lê có bài đăng ám chỉ cuộc sống khó khăn. Cô phải dùng thái độ nữ chiến binh để vượt qua áp lực.

Tổ chức tang lễ cho diva châu Á Coco Lee sau thời gian trì hoãn để thực hiện khám nghiệm tử thi - Ảnh 1

Gia đình của Coco Lee đã đồng ý thực hiện khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân thực sự khiến nữ ca sĩ qua đời. Do vậy, kế hoạch tổ chức tang lễ của giọng ca 48 tuổi bị trì hoãn.

Sau nhiều ngày cân nhắc, người thân của Coco Lee ấn định, ngày 31/7 tới sẽ tổ chức lễ tưởng niệm giọng ca nổi tiếng. Thi thể của cô sẽ được hỏa táng tại một nhà tang lễ ở Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 1/8. Được biết, lễ tưởng niệm nữ ca sĩ nổi tiếng sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube vào ngày 31/7. 

Theo Sohu, chồng của nữ ca sĩ, doanh nhân Bruce Rockowitz, không đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm của vợ. Hậu sự của Coco Lee sẽ do nhạc sĩ Yao Qian và Zhen Ni, hai người bạn thân của giọng ca nổi tiếng, đứng ra lo liệu. 

Ban Tổ chức tang lễ dự kiến sẽ có lễ tưởng niệm riêng của người thân trong 2 tiếng vào chiều 31/7. 4 tiếng sau đó là lễ tưởng niệm dành cho truyền thông và người hâm mộ. 

Tổ chức tang lễ cho diva châu Á Coco Lee sau thời gian trì hoãn để thực hiện khám nghiệm tử thi - Ảnh 2

Coco Lee (SN 1975) lớn lên trong một gia đình mẹ đơn thân tại Hong Kong (Trung Quốc). Cha cô mất từ khi nữ ca sĩ chưa chào đời nên cô trưởng thành trong tình yêu thương, sự dạy bảo của mẹ và hai người chị.

Từ năm 2022, Coco Lee bắt đầu hé lộ về tình hình sức khỏe giảm sút. Giọng ca nổi tiếng phát hiện ung thư hồi đầu năm 2023 và phải phẫu thuật chấn thương ở chân, ảnh hưởng tới việc ca hát, nhảy múa. Cô chỉ nặng gần 42kg trước khi qua đời. Người thân của Coco Lee xác nhận cô bị trầm cảm nhiều năm và tình hình bệnh nặng hơn thời gian gần đây. 

Sau khi Coco Lee qua đời, mối quan hệ vợ chồng của cô cũng được truyền thông hé lộ. Theo nhiều nguồn tin, vợ chồng Coco Lee ly thân từ năm 2020 và đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Coco Lee kết hôn với doanh nhân người Canada, Bruce Rockowitz, từ năm 2010 nhưng chưa có con chung.  Theo di nguyện của Coco Lee, cô để lại toàn bộ tài sản cho mẹ ruột nhưng Bruce không đồng tình với thông báo này. Anh muốn thay đổi bản di chúc và điều này khiến mối quan hệ giữa Bruce và người thân của Coco Lee trở nên căng thẳng.

Lộ ảnh hai chị gái của Diva Coco Lee tới nhà tang lễ chuẩn bị hiếu sự cho em

Lộ ảnh hai chị gái của Diva Coco Lee tới nhà tang lễ chuẩn bị hiếu sự cho em

Lý Tư Lâm và Lý Thu Lâm - hai chị gái Coco Lee - tới nhà tang lễ Hồng Kông hôm 11/7 để chuẩn bị hiếu sự cho em gái.

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