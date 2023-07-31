Nụ hôn của Dương Tử và Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả chê bai vì lý do này

Tuy vậy, Trường Tương Tư vẫn bộc lộ những khuyết điểm về mặt kĩ xảo cũng như góc quay. Cụ thể, trong cảnh hôn môi giữa Dương Tử và Đàn Kiện Thứ , góc quay và kỹ thuật xử lý kỹ xảo của đoàn làm phim Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả chê bai là giả trân, thiếu chân thực và vô cảm.

Mặc dù có bối cảnh là nụ hôn dưới nước nhưng cả Dương Tử và Đàn Kiện Thứ đều không đồng ý trực tiếp thực hiện cảnh quay này. Chính vì vậy, hai diễn viên phải thưc hiện cảnh hôn ngay ở phim trường phông xanh, sau đó ghép hiệu ứng dưới nước vào để hoàn thành phân đoạn tình cảm này.

Tuy nhiên, công tác hậu kì kỹ xảo lại gây không ít thất vọng. Phần lớn khán giả theo dõi cảnh phim này đều nhận xét là bị thất vọng hay tuột cảm xúc. Lý do là hiệu ứng hình ảnh thiếu chân thực, thêm vào đó là ngôn ngữ hình thể của Dương Tử và Đàn Kiện Thứ cũng không hòa hợp với nhau, tạo ra tổng thể cảnh quay thiếu hài hòa và cảm xúc.

Trường tương tư có nội dung xoay quanh câu chuyện giữa Tiểu Yêu và ba người đàn ông tài hoa. Theo nguyên tác, Tiểu Yêu sống dưới thân phận của Văn Tiểu Lục, một nam nhi làm nghề thầy thuốc. Cuộc đời của Tiểu Yêu gắn liền với nhiều trắc trở, sống nay đây mai đó nhưng sau này lại trở thành Vương cơ của Cao Tân.

Ba nhân vật nam chủ chốt là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) và Chuyên Húc (Trương Vãn Ý) đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Tiểu Yêu. Đồ Sơn Cảnh là người Tiểu Yêu đem lòng yêu. Tương Liễu là người yêu Tiểu Yêu đơn phương. Thương Huyền là biểu ca đem lòng yêu Tiểu Yêu, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại.