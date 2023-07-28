Dương Tử Quỳnh tổ chức hôn lễ với bạn trai tỷ phú U80 sau 19 năm yêu nhau

Sao quốc tế 28/07/2023 16:13

Vào ngày 28/7, đám cưới Dương Tử Quỳnh và người tình 19 năm Jean Todt được lan truyền trên mạng xã hội.

Vào ngày 28/7, mạng xã hội xứ Trung "bùng nổ" với tin tức và hình ảnh bên trong hôn lễ kín đáo, riêng tư của Dương Tử Quỳnh cùng bạn trai tỷ phủ - Jean Todt, cựu Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế FIA.

Hôn lễ của Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt tổ chức trong một tòa lâu đài sang trọng với sự hiện diện của bạn bè thân thiết. Trong hôn lễ, cô dâu chú rể diện đồ đơn giản với đầm nhẹ nhàng cùng vest lịch lãm, sang trọng. 

Dương Tử Quỳnh tổ chức hôn lễ với bạn trai tỷ phú U80 sau 19 năm yêu nhau - Ảnh 1Dương Tử Quỳnh tổ chức hôn lễ với bạn trai tỷ phú U80 sau 19 năm yêu nhau - Ảnh 2

Ngay sau đó, hôn lễ kín đáo của Dương Tử Quỳnh đã nhanh chóng leo lên Top 1 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.  Đây được xem là hôn lễ chính thức đầu tiên của Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt kể từ sau khi cả hai bên nhau. Theo đó, đả nữ hàng đầu điện ảnh Hoa ngữ và Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế FIA bắt đầu bên nhau từ năm 2004, tới nay đã được 19 năm.

Dương Tử Quỳnh tổ chức hôn lễ với bạn trai tỷ phú U80 sau 19 năm yêu nhau - Ảnh 3Dương Tử Quỳnh tổ chức hôn lễ với bạn trai tỷ phú U80 sau 19 năm yêu nhau - Ảnh 4

Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, là một diễn viên điện ảnh, diễn viên múa nổi tiếng. Bà từng đoạt danh hiệu hoa hậu Malaysia năm 1983, nổi tiếng với các phim "Ngọa hổ tàng long", "Phong vân" (phần 2) "Hoắc Nguyên Giáp", "Xác ướp" 3... Trong 40 năm sự nghiệp, bà thắng tượng vàng tại Oscar 2023, với vai trong tác phẩm "Everything Everywhere All at Once".

Về phần người bạn đời của Dương Tử Quỳnh, tỷ phú Jean Todt sinh năm 1946 - ông là một nhà quản lý doanh nghiệp người Pháp, từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế FIA (2009 - 2021), CEO và đội trưởng của đội đua Scuderia Ferrari (1994 - 2009). Ông trải qua một đời vợ và có một con trai trước khi hẹn hò Dương Tử Quỳnh.

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