Dương Tử Quỳnh tổ chức hôn lễ với bạn trai tỷ phú U80 sau 19 năm yêu nhau

Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, là một diễn viên điện ảnh, diễn viên múa nổi tiếng. Bà từng đoạt danh hiệu hoa hậu Malaysia năm 1983, nổi tiếng với các phim "Ngọa hổ tàng long", "Phong vân" (phần 2) "Hoắc Nguyên Giáp", "Xác ướp" 3... Trong 40 năm sự nghiệp, bà thắng tượng vàng tại Oscar 2023, với vai trong tác phẩm "Everything Everywhere All at Once".

Về phần người bạn đời của Dương Tử Quỳnh, tỷ phú Jean Todt sinh năm 1946 - ông là một nhà quản lý doanh nghiệp người Pháp, từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế FIA (2009 - 2021), CEO và đội trưởng của đội đua Scuderia Ferrari (1994 - 2009). Ông trải qua một đời vợ và có một con trai trước khi hẹn hò Dương Tử Quỳnh.