Thành tích 'Trường tương tư' của Dương Tử vượt loạt phim mùa hè 2023

Trong cùng ngày, “Trường tương tư" cũng đánh bại những tác phẩm đang phát sóng như “Liên hoa lâu" - 85,06 điểm (Thành Nghị, Trần Đô Linh đóng chính), “An Lạc truyện" - 83,79 điểm (Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính).

Trong bộ phim " Trường Tương Tư ", Dương Tử đóng chính cùng các diễn viên nam Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ. Dù mới lên sóng 4 ngày nhưng tác phẩm được đánh giá có số liệu truyền thông tốt nhất dịp phim hè Trung Quốc 2023 cho đến hiện tại. Cụ thể, theo thống kê mới nhất, chỉ số truyền thông trên bảng xếp hạng Vlinkage của “Trường tương tư" đã chính thức đạt mốc 90.51 điểm sau ngày phát sóng 27.7.

“Trường tương tư" là bộ phim Trung Quốc thứ 2 vượt mốc 90 điểm trên bảng xếp hạng chỉ số Vlinkage trong năm 2023, chỉ xếp sau tác phẩm đề tài chính kịch - hình sự “Cuồng phong" (92,87 điểm).

Một số bộ phim của các diễn viên đông fan như Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba… lên sóng năm nay, cũng chưa thể chạm tới con số này.

“Ngọc Cốt dao" của Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn đạt điểm số cao nhất là 89,79 trên Vlinkage. “Vùng biển trong mơ ấy" của Tiêu Chiến, Lý Thấm đạt 88,41 điểm. “Vụng trộm không thể giấu" của Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn chạm mốc cao nhất 89,58 điểm.

Trên bảng xếp hạng chỉ số nhân vật phim Vlinkage, chỉ số 4 vai chính “Trường tương tư" cũng tặng nhẹ vào ngày 27.7. Tiểu Yên (Dương Tử) đứng Top 3 với 9,27 điểm, Thương Huyền (Trương Vãn Ý) lợt Top 8 với 8,82 điểm, Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) đạt 8,59 điểm và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) đạt 8,16 điểm

Ngoài ra, trên bảng xếp hạng chỉ số thịnh vượng Datawin tới 27.7, phim “Trường tương tư" cũng đã phá mốc 2,581 điểm, duy trì vị trí Top 1 trong ngày. Đồng thời, "Trường tương tư" lọt vào Top 3 phim có chỉ số Datawin cao nhất trong năm 2023, sau "Cuồng phong" (2,880 điểm) và "Trường Nguyệt Tẫn Minh" (2,669 điểm).