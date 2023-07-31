Ác nữ Hoa Phi của Chân Hoàn Truyện trở lại đình đám: Dậy sóng màn ảnh nhưng bị chê phát tướng, bị nữ phụ lấn lướt

Kẻ Ẩn Nấp là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Tưởng Hân - Chân hoàn truyện sau một thời gian dài vắng bóng. Cô được truyền thông Trung Quốc đánh giá là diễn viên có tài nhưng sự nghiệp lận đận. Tưởng Hân có hàng loạt vai diễn đáng nhớ như Hoa phi của Chân Hoàn truyện, Hạ Tử Huân tiên tử trong Hoa Thiên Cốt, Phàn Thắng Mỹ trong loạt phim Hoan Lạc Tụng…

Được biết, tác phẩm lần này lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1941, xoay quanh Phương Gia Thụ (Huỳnh Hiểu Minh) một tình báo viên làm việc trong hàng ngũ của quân đội Nhật Bản. Trong một lần làm nhiệm vụ suýt bị lộ tẩy, anh được Đào Ngọc Linh (Tưởng Hân) giúp đỡ. Cô mang theo một đứa trẻ cùng Phương Gia Thụ đóng giả thành một gia đình hạnh phúc và bắt đầu cuộc sống đầy hiểm nguy trên mảnh đất Thượng Hải nhiều biến động.

Ngay khi phát sóng, Kẻ Ẩn Nấp đã được kỳ vọng sẽ là siêu phẩm bởi hội tụ dàn sao thực lực. Tuy nhiên, sự trở lại lần này của Tưởng Hân không được đánh giá cao. Tưởng Hân ở tuổi 40 đã không còn xuân sắc, thậm chí phát tướng và có nhiều góc quay lộ rõ khuyết điểm cơ thể như vai thô, cằm nọng.

Ngoài ra, Tưởng Hân còn bị nhận xét kém sắc hẳn so với nữ phụ Vạn Thiến dù chỉ hơn nhau 1 tuổi. Vạn Thiến được đánh giá vẫn trông rất trẻ trung, quyến rũ và rạng rỡ trong từng cảnh quay dù cũng đã ngoài 40.

Vạn Thiến - người được mệnh danh là ‘Bông cúc đạm mạc’ nổi tiếng với nhan sắc thanh thuần và kinh nghiệm diễn xuất dày dặn. Tên tuổi của nữ diễn viên 8X xinh đẹp này gắn liền với nhiều vai diễn nặng ký trong các bộ phim đình đám như: Nini - cô gái gợi cảm trong Thiên đường trong quân ngũ (2014), An Hy trong Xin chào, kẻ điên (2016), hay vai diễn người mẹ đơn thân bị bệnh động kinh trong Gặp gỡ ở nhà ga phía nam (2019)…

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gương mặt sắc sảo kết hợp với năng khiếu hát, diễn xuất tốt, Vạn Thiến nhanh chóng trở thành hiện tượng giải trí ngay từ những ngày đầu vào nghề.