Sau đó, nam diễn viên Thái Viễn Hàng chia sẻ lại bài viết của vợ và bày tỏ: "Những người tôi yêu nhất".

Chiều 27/9, nữ diễn viên Tôn Tây chia sẻ loạt ảnh gia đình 3 người hạnh phúc nhân kỉ niệm 9 năm ngày cưới. Cô viết: "Thái Viễn Hàng, anh đã ở bên em 9 năm, đồng hành cùng con trai chúng ta trong 5 năm. Từng khoảnh khắc đều hạnh phúc, đầy yêu thương, có hai người thật tốt".

Cụ thể, trên mạng lan truyền một bài đăng được cho là từ tài khoản Wechat của người đẹp, trong đó cô viết mình bị bạo hành cùng với hình ảnh đôi chân thâm tím.

Không lâu sau, Tôn Tây lên tiếng phủ nhận: "Người phụ nữ bị thương là những người tôi biết. Tôi muốn cảnh báo kẻ bạo hành và hy vọng họ ngừng làm hại nạn nhân, bao gồm cả bạo lực lạnh trong hôn nhân. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của sự việc này. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng và hoang mang. Cầu mong tất cả các cô gái đều được đối xử tốt trong cuộc hôn nhân của họ".

Tôn Tây được khán giả biết tới nhiều nhất qua vai diễn Thôi Cận Tịch - chưởng sự cung nữ của Chân Hoàn trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Cô cũng tham gia nhiều phim khác như Gia Đình Tôi Dưới Chân Núi Trường Bạch, Quái Kiệt Văn Tam Khoái, Hôn Chiến...

Năm 2007, cô gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên Thái Viễn Hàng. Tháng 3/2012, Thái Viễn Hàng cầu hôn Tôn Tây dưới màn hình khổng lồ của Trung tâm Thương mại Thế giới Bắc Kinh. Hôn lễ của cặp đôi quy tụ rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí như Tôn Lệ, Hồ Quân, đạo diễn Trịnh Hiểu Long, Chu Quân... 5 năm sau, Tôn Tây sinh con trai đầu lòng tại Mỹ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần đăng tải bức ảnh gia đình 3 người, cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào.