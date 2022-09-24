Diễn viên 'Chân Hoàn Truyện' Tôn Tây nghi bị chồng bạo hành

Sao quốc tế 24/09/2022 21:00

Động thái mới đây của nữ diễn viên Tôn Tây khiến công chúng nghi ngờ rằng hôn nhân của cô đang gặp vấn đề.

Mạng xã hội xứ Trung vừa qua xôn xao với tin đồn nữ diễn viên Tôn Tây đã bị ông xã Thái Viễn Hàng bạo hành. Theo đó, một bài viết được cho là có nguồn gốc từ Wechat của cô, trong đó, minh tinh họ Tôn để lộ đôi chân thâm tím cùng với chú thích bị chồng bạo hành.

ton tay 1
Bài đăng được cho là của Tôn Tây nói về việc mình bị chồng bạo hành - Ảnh: Internet

Sau khi bức ảnh được lan truyền rộng rãi, nhiều người đã để lại các bình luận lên án nam diễn viên Thái Viễn Hàng và động viên Tôn Tây. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì cô vẫn chưa lên tiếng phản hồi về sự việc này.

ton tay 2
Tôn Tây trong Chân Hoàn Truyện (trái) - Ảnh: Internet

Tại Việt Nam, Tôn Tây được biết đến nhiều với vai diễn Thôi Cận Tịch - cô cô thân cận của Chân Hoàn trong "siêu phẩm cổ trang" Chân Hoàn Truyện. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia vào nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Gia Đình Tôi Dưới Chân Núi Trường Bạch, Quái Kiệt Văn Tam Khoái, Hôn Chiến,...

ton tay 3

Thái Viễn Hàng và Tôn Tây gặp nhau rồi nhanh chóng hẹn hò vào năm 2007. Nam diễn viên từng góp diễn xuất trong nhiều tác phẩm như Tây Du Ký (vai Đường Tăng hồi nhỏ), Hoàng Đế Cuối Cùng,... Về sau, anh chuyển hướng sang kinh doanh.

ton tay 4

Vào tháng 3/2012, tức là sau 5 năm hẹn hò, Thái Viễn Hàng đã cầu hôn Tôn Tây thông qua màn hình khổng lồ tại Trung tâm Thương mại Thế giới Bắc Kinh. Hôn lễ của hai người được tổ chức long trọng và quy tụ nhiều ngôi sao trong làng giải trí Hoa ngữ Tôn Lệ, Hồ Quân, đạo diễn Trịnh Hiểu Long, Chu Quân... Vào năm 2017, cặp đôi đón con trai đầu lòng tại Mỹ.

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Mới đây, dự án "Thần điêu đại hiệp 2022" tiết lộ hai nhân vật chính Tiểu Long Nữ và Dương Quá lần lượt do Vương Tử Thuần và Triệu Hoa Vi đảm nhận.

Xem thêm
Từ khóa:   Tôn Tây Thái Viễn Hàng Chân Hoàn Truyện sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Người đẹp 10X vào vai Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu đại hiệp 2022', liệu nhan sắc có sánh ngang với Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng?

Lý Dịch Phong đã ra nước ngoài 'tránh bão' giữa lúc bê bối mua dâm vẫn còn đang sôi sục?

Lý Dịch Phong đã ra nước ngoài 'tránh bão' giữa lúc bê bối mua dâm vẫn còn đang sôi sục?

Angelababy và Jessica chung một khung hình: Khoảnh khắc 2 đại diện nhan sắc Hoa - Hàn làm lu mờ mọi thứ xung quanh

Angelababy và Jessica chung một khung hình: Khoảnh khắc 2 đại diện nhan sắc Hoa - Hàn làm lu mờ mọi thứ xung quanh

Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò với bạn diễn, netizen phát cuồng: 'Hóa ra là anh chàng này sao?'

Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò với bạn diễn, netizen phát cuồng: 'Hóa ra là anh chàng này sao?'

Ngọc nữ TVB Trần Vỹ tổ chức đám cưới ở tuổi 48 hậu tin đồn 'tiểu tam'

Ngọc nữ TVB Trần Vỹ tổ chức đám cưới ở tuổi 48 hậu tin đồn 'tiểu tam'

Hé lộ loạt ảnh trong dự án mới, La Vân Hi - Bạch Lộc khiến dân tình khen nức nở hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

Hé lộ loạt ảnh trong dự án mới, La Vân Hi - Bạch Lộc khiến dân tình khen nức nở hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI