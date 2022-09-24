Động thái mới đây của nữ diễn viên Tôn Tây khiến công chúng nghi ngờ rằng hôn nhân của cô đang gặp vấn đề.

Mạng xã hội xứ Trung vừa qua xôn xao với tin đồn nữ diễn viên Tôn Tây đã bị ông xã Thái Viễn Hàng bạo hành. Theo đó, một bài viết được cho là có nguồn gốc từ Wechat của cô, trong đó, minh tinh họ Tôn để lộ đôi chân thâm tím cùng với chú thích bị chồng bạo hành.

Bài đăng được cho là của Tôn Tây nói về việc mình bị chồng bạo hành - Ảnh: Internet

Sau khi bức ảnh được lan truyền rộng rãi, nhiều người đã để lại các bình luận lên án nam diễn viên Thái Viễn Hàng và động viên Tôn Tây. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì cô vẫn chưa lên tiếng phản hồi về sự việc này.

Tôn Tây trong Chân Hoàn Truyện (trái) - Ảnh: Internet

Tại Việt Nam, Tôn Tây được biết đến nhiều với vai diễn Thôi Cận Tịch - cô cô thân cận của Chân Hoàn trong "siêu phẩm cổ trang" Chân Hoàn Truyện. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia vào nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Gia Đình Tôi Dưới Chân Núi Trường Bạch, Quái Kiệt Văn Tam Khoái, Hôn Chiến,...

Thái Viễn Hàng và Tôn Tây gặp nhau rồi nhanh chóng hẹn hò vào năm 2007. Nam diễn viên từng góp diễn xuất trong nhiều tác phẩm như Tây Du Ký (vai Đường Tăng hồi nhỏ), Hoàng Đế Cuối Cùng,... Về sau, anh chuyển hướng sang kinh doanh.

Vào tháng 3/2012, tức là sau 5 năm hẹn hò, Thái Viễn Hàng đã cầu hôn Tôn Tây thông qua màn hình khổng lồ tại Trung tâm Thương mại Thế giới Bắc Kinh. Hôn lễ của hai người được tổ chức long trọng và quy tụ nhiều ngôi sao trong làng giải trí Hoa ngữ Tôn Lệ, Hồ Quân, đạo diễn Trịnh Hiểu Long, Chu Quân... Vào năm 2017, cặp đôi đón con trai đầu lòng tại Mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-chan-hoan-truyen-ton-tay-nghi-bi-chong-bao-hanh-506503.html