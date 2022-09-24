Ngọc nữ TVB Trần Vỹ tổ chức đám cưới ở tuổi 48 hậu tin đồn 'tiểu tam'

Sao quốc tế 24/09/2022 18:26

Nữ diễn viên TVB Trần Vỹ vừa mới tung ra bộ ảnh cưới tuyệt đẹp trước thềm hôn lễ diễn ra vào cuối tháng 9 này.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào ngày 26/9 sắp tới, đám cưới của nữ diễn viên Trần Vỹ và chồng sắp cưới là bác sĩ Trần Quốc Cường sẽ được tổ chức tại khách sạn Peninsula ở Tsim Sha Tsui, Hong Kong.

Ngọc nữ TVB Trần Vỹ tổ chức đám cưới ở tuổi 48 hậu tin đồn 'tiểu tam' - Ảnh 1
Trần Vỹ và Trần Quốc Cường sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 26/9 sắp tới - Ảnh: Internet

 Ngọc nữ TVB Trần Vỹ tổ chức đám cưới ở tuổi 48 hậu tin đồn 'tiểu tam' - Ảnh 2

Trước đây, Trần Vỹ từng vướng tin đồn là người thứ 3 chen chân vào gia đình của Trần Quốc Cường. Tuy vậy, vị bác sĩ này khẳng định ly dị xong mới quen nữ diễn viên nên chuyện này hoàn toàn sai sự thật.

Được biết, ban đầu Trần Vỹ và Trần Quốc Cường dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 4/2022. Tuy vậy, cha của nữ diễn viên đã đột ngột qua đời nên cuối cùng đám cưới được dời đến hiện tại.

Ngọc nữ TVB Trần Vỹ tổ chức đám cưới ở tuổi 48 hậu tin đồn 'tiểu tam' - Ảnh 3
Cả Trần Vỹ và hôn phu đều từng trải qua một lần kết hôn - Ảnh: Internet

 Ngọc nữ TVB Trần Vỹ tổ chức đám cưới ở tuổi 48 hậu tin đồn 'tiểu tam' - Ảnh 4

Trước khi đi đến quyết định kết hôn, Trần Vỹ và Trần Quốc Cường đã yêu nhau được 3 năm. Cặp đôi trúng "tiếng sét ái tình" ngay từ lần đầu gặp mặt sau khi được bạn bè mai mối.

Trần Vỹ từng có một đời chồng và ly hôn vào năm 2012 nhưng đến năm 2017 cô mới công khai việc chia tay chồng. Còn phía bác sĩ Trần, anh cũng từng kết hôn và có hai cô con gái.

Ngọc nữ TVB Trần Vỹ tổ chức đám cưới ở tuổi 48 hậu tin đồn 'tiểu tam' - Ảnh 5
Trần Vỹ và Trần Quốc Cường đã yêu nhau được 3 năm trước khi đi đến quyết định kết hôn - Ảnh: Internet

 Ngọc nữ TVB Trần Vỹ tổ chức đám cưới ở tuổi 48 hậu tin đồn 'tiểu tam' - Ảnh 6

Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức với quy mô nhỏ, kín đáo và mời rất ít người trong showbiz. Là một người "tham công tiếc việc", sát giờ cưới, Trần Vỹ vẫn chăm chỉ chạy show và tham gia vào các dự án phim ảnh của đài TVB. Dự kiến, cô và chồng sẽ hưởng tuần trăng mật vào cuối năm nay.

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