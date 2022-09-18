Trần Vỹ: Bỏ danh hiệu nhất tỷ vì chồng, ly dị vì hôn nhân "thiếu lửa", U50 mới lấy lại hào quang

Cũng như những người đẹp xứ Cảng Thơm khác, bàn đạp đưa Trần Vỹ bước vào con đường diễn xuất chính là vương miện của cuộc thi Hoa hậu châu Á do đài ATV tổ chức vào năm 1996.

Khi đó, gương mặt khả ái, sắc sảo và nhất là vóc dáng quyến rũ đã mang lại chiến thắng vẻ vang cho Trần Vỹ. Như lẽ tất nhiên, người đẹp được ATV chiêu mộ và bắt đầu nghiệp diễn từ dạo đó.

Thời điểm đó, ATV tạo mọi điều kiện để lăng xê Trần Vỹ. Dù không qua bất kỳ trường lớp đào tạo diễn xuất nào nhưng cô nàng vẫn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao lối diễn tự nhiên, tinh tế và cực kỳ chân thật.

Thành công liên tiếp của loạt tác phẩm Tuyết hoa thần kiếm, Khử tà diệt ma... nhanh chóng đưa tên tuổi của Trần Vỹ lên hàng ngũ ngôi sao sáng giá, danh hiệu "nhất tỷ" đài ATV nếu không giao cho cô thì cũng không ai đủ thực lực để đảm nhận.

Đầu những năm 2000, Trần Vỹ dần ít đóng phim hẳn, lý do là bởi cô đã âm thầm kết hôn với một doanh nhân người Đài Loan.

Theo đó, năm 2006, Trần Vỹ khi đó 33 tuổi đã gặp gỡ doanh nhân Nhan Chí Hành kém cô 3 tuổi, cả hai yêu nhau say đắm. Năm 2008, cặp đôi kết hôn. Sau ngày cưới, Trần Vỹ rời làng giải trí, cô chuyển từ Bắc Kinh tới Thái Lan sống cùng chồng, do anh có công việc kinh doanh tại đây.

Từ diễn viên trở thành bà nội trợ, cuộc sống của Trần Vỹ ngày ngày chỉ quẩn quanh việc nấu nướng, dọn dẹp. Mỹ nhân Hong Kong thừa nhận, cô thấy mỗi ngày trôi qua tẻ ngắt, bản thân mình giống như một người hầu gái. Tuy nhiên, Trần Vỹ an ủi mình: "Ngoài giờ đi làm, anh ấy ở nhà, ăn những món tôi nấu, không ngoại tình. Tôi còn đòi hỏi gì hơn?".

Ly dị vì hôn nhân thiếu lửa, không con cái

Trước khi gia nhập TVB, tháng 1/2008, Trần Vỹ đã bí mật kết hôn với doanh nhân Nhan Chí Hành sau 2 năm hẹn hò. Nhan Chí Hoành là thương gia ngành bóng đèn Đài Loan, anh kém Trần Vỹ 3 tuổi.

Sau khi kết hôn, nàng hậu rút khỏi làng giải trí, cô chuyển từ Bắc Kinh tới Thái Lan sống cùng chồng, do anh có công việc kinh doanh tại đây.

Từ diễn viên nổi tiếng trở thành bà nội trợ, cuộc sống của Trần Vỹ ngày ngày chỉ quẩn quanh việc nấu nướng, dọn dẹp. Mỹ nhân Hong Kong thừa nhận, cô thấy mỗi ngày trôi qua tẻ ngắt, bản thân mình giống như một người hầu gái.

Tuy nhiên, Trần Vỹ vẫn tự an ủi mình: "Ngoài giờ đi làm, anh ấy ở nhà, ăn những món tôi nấu, không ngoại tình. Tôi còn đòi hỏi gì hơn?".

Dần dần, cuộc sống vợ chồng trở nên tẻ nhạt do Nhan Chí Hoành thường xuyên đi công tác xa nhà, mỗi khi gặp nhau, cả hai luôn im lặng, thiếu sự quan tâm và sẻ chia. Thậm chí, cả hai còn thiếu vắng những giây phút vợ chồng thân mật.

Nữ diễn viên tâm sự, đôi khi cô thấy mình như một món đồ vật trong nhà: "Cả khi chồng tôi ở nhà, đầu óc anh ấy cũng chỉ công việc. Điều ấy hủy diệt đời sống tình dục vợ chồng. Gần như không khi nào anh ấy đụng vào vợ. Nếu mối quan hệ tốt đẹp hơn, nếu anh ấy "động" vào tôi nhiều hơn, có lẽ chúng tôi đã không bỏ nhau".

Năm 2012, doanh nhân Nhan Chính Hành chủ động đâm đơn ly dị sau 4 năm chung sống mà không có con chung. Trần Vỹ cũng một thân một mình trở về Hong Kong, cô gia nhập TVB và tự cánh sinh để nuôi sống bản thân.

Năm 2018, khi chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ năm xưa, Trần Vỹ tâm sự cô đã phải dành 5 năm để vực lại tinh thần sau khi chia tay chồng lẫn công khai việc đã ly hôn. Hiện tại, cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Nữ diễn viên lấy công việc làm mục tiêu sống và quên đi những nỗi buồn hôn nhân. Từ đó, suốt 7 năm sau, Trần Vỹ vẫn đi về một mình. Cho đến tháng 7 năm ngoái, cô mới gặp gỡ và chấp nhận lời yêu của một bác sĩ tên Aldous Chan.

Aldous Chan đã từng trải qua một cuộc hôn nhân, mối quan hệ của anh với Trần Vỹ tuy không còn sự lãng mạn, bay bổng của tuổi trẻ nhưng cả hai đối xử với nhau rất chân thật và ấm áp.

Khi được hỏi về chuyện tái hôn ở tuổi U50, Hoa hậu châu Á chia sẻ, cô hy vọng mọi người không giục chuyện kết hôn.

Bởi cả Trần Vỹ và bạn trai hiện tại đều từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, họ hiểu rằng sự sẻ chia và cảm thông trong hôn nhân là điều quan trọng. Vì vậy, họ muốn duy trì sự giao tiếp với nhau mỗi ngày thay vì chỉ kết hôn đơn thuần.

Ở tuổi 47, không những đã tìm được một bờ vai để nương tựa, Trần Vỹ cũng giữ được danh tiếng ổn định khi đều đặn góp mặt trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng. Xuất hiện trên màn ảnh, nữ diễn viên gây bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và nhan sắc không phai mờ theo năm tháng.