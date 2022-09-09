Hồ Định Hân đón sinh nhật thứ 41 bên hội chị em TVB

Những hoa đán TVB hàng đầu như Hồ Hạnh Nhi, Hồ Bội Úy, Diêu Tử Linh vừa qua đã cùng nhau tụ tập để mừng sinh nhật nữ diễn viên Hồ Định Hân.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vừa qua Hồ Định Hân đã đăng tải lên Weibo đoạn video ghi lại bữa tiệc sinh nhật thứ 41 của cô. Trong video, có thể nhận thấy nhiều gương mặt nổi tiếng khác của TVB cũng đã có mặt cùng cô thổi nến mừng tuổi mới, nữ minh tinh họ Hồ trang điểm nhẹ nhàng và diện trang phục đơn giản.

Hồ Định Hân đón sinh nhật thứ 41 bên hội chị em thân thiết cùng là diễn viên của TVB - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong bữa tiệc mừng sinh nhật của Hồ Định Hân, những nữ diễn viên TVB cũng là bạn thân của cô đã cùng nhau tụ họp lại như Lý Thi Hoa, Diêu Tử Linh, Hồ Hạnh Nhi, Hồ Bội Úy, Huỳnh Trí Văn..

Theo trang Sinchew, năm ngoái Hồ Định Hân đã sang Đại lục công tiếp nhưng sau đó đã về lại Hong Kong cho đến hiện tại. Gần đây nhất, cô đóng vai chính trong dự án phim truyền hình có đề tài về y khoa là Người Hùng Blouse Trắng 2.

Trong một chương trình giải trí gần đây, Hồ Định Hân tiết lộ cô đã không yêu ai trong 7 năm qua. Tuy khá "nóng ruột" khi nhìn bạn bè đều đã kết hôn, sinh con hoặc có bạn trai kề cận, nhưng cô không ép buộc bản thân phải vội vã mà mong gặp được một người thích hợp với mình hơn.

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