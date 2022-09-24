Vợ cả dự tòa, vợ bé vắng mặt trong phiên xử Châu Trác Hoa

Sao quốc tế 24/09/2022 10:30

Doanh nhân Trần Tuệ Linh - vợ cả của doanh nhân Châu Trác Hoa (Alvin Chau) - đến dự vụ xử chồng cô hôm 19/9, trong khi vợ bé Mandy Liêu không có mặt.

Việc Trần Tuệ Linh ra tòa dự phiên xử của chồng gây ra nhiều bình luận trên mạng xã hội. Đa phần thương cảm cho cô, nói rằng cô phải chịu nhiều cay đắng khi chồng ngoại tình, đến khi chồng trắng tay cũng chỉ còn mình cô đồng hành, trong khi bồ "bặt vô âm tín".

iFeng đưa tin phiên tòa xét xử tỷ phú Châu Trác Hoa và 19 đồng phạm khác về 289 tội danh như thành lập tập đoàn phạm tội, tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, rửa tiền... được tổ chức ở Macau (Trung Quốc) ngày 2/9.

Tỷ phú Hong Kong mời luật sư hàng đầu Lương Vĩnh Bản bào chữa. Lương Vĩnh Bản từng giúp tỷ phú Lưu Loan Hùng, công tố viên Hà Siêu Minh chiếm được ưu thế trên tòa.

Vợ cả dự tòa, vợ bé vắng mặt trong phiên xử Châu Trác Hoa - Ảnh 1

Phiên xử thứ hai - liên quan đến các cáo buộc Châu Trác Hoa gian lận kinh doanh những dịch vụ cờ bạc trực tuyến - đã được xét xử tại Tòa án sơ cấp Macau. Trước đó, một phiên tòa diễn ra ngày 2/9.

Theo Sinchew, xe tù áp giải Châu Trác Hoa đến tòa án lúc 8h sáng ngày 19/9. Một số người đứng sẵn để chờ dự phiên xử. Một số nhân chứng cho biết không được chụp ảnh tại khu vực này.

Người sáng lập Suncity Group Châu Trác Hoa bị buộc tội tổng cộng 289 tội danh, bao gồm thành lập và chỉ đạo một nhóm tội phạm, hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, gian lận và rửa tiền. Các tình tiết của vụ án chỉ ra, từ tháng 3/2013 đến tháng 3/2021, nhóm bất hợp pháp do Alvin Chau đứng đầu thu về 823,774 tỷ HKD, từ đó kiếm được ít nhất 21,5 tỷ HKD lợi nhuận bất chính.

Châu Trác Hoa (Alvin Chau) là người chủ tập đoàn sòng bạc Sun City, Macau. Năm 2007, anh thành lập Tập đoàn Suncity. Kể từ đó, công ty đã phát triển thành một tập đoàn chơi game lớn nhất ở Macau, bao gồm trò chơi, tài chính, giải trí và các lĩnh vực kinh doanh khác, với hơn một nghìn nhân viên.

Sau khi bị bắt, Châu Trác Hoa đã chính thức từ chức chủ tịch tập đoàn. Theo Sinchew, nếu tất cả tội danh trên đều được xác thực, hình phạt tối đa dành cho Châu Trác Hoa có thể là 33 năm tù.

Vợ cả dự tòa, vợ bé vắng mặt trong phiên xử Châu Trác Hoa - Ảnh 2

Alvin Chau và vợ, doanh nhân Trần Tuệ Linh.

Vợ cả dự tòa, vợ bé vắng mặt trong phiên xử Châu Trác Hoa - Ảnh 3

Alvin Chau và người yêu Mandy Lieu.

Alvin Chau là doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Macau, được mệnh danh "vua con" trong lĩnh vực kinh doanh sòng bài, sau ông trùm quá cố Hà Hồng Sân. Ngoài ra, Alvin Chau còn là ông trùm trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Trước khi bị bắt, Alvin Chau là chủ tịch và giám đốc điều hành của Suncity Group Holdings Ltd. Sau khi vướng vòng lao lý, anh từ chức ngày 1/12/2021 và gần đây đã bán cổ phần của mình trong công ty.

Alvin Chau gây ồn ào trong giới giải trí vì có vợ nhưng vướng vào cuộc tình với người mẫu, diễn viên Hong Kong Liêu Bích Lệ. Anh hiện có 7 con, trong đó một con trai với vợ đầu, hai con gái với vợ hiện tại và 4 con với người tình chân dài

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