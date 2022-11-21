Thị đế Lý Thiên Trụ bị 'lừa' đóng vai thái giám trong Chân Hoàn Truyện mà không biết kịch bản

Nam diễn viên Lý Thiên Trụ - người từng đoạt giải Kim Chung danh giá - đã nhận vai diễn thái giám trong tác phẩm Chân Hoàn Truyện trong một tình thế "bất đắc dĩ".

Dù đã hơn 9 năm trôi qua kể từ khi tập cuối của Chân Hoàn Truyện lên sóng, nhưng những fan của phim cung đấu nói riêng và cả fan của phim Hoa ngữ nói chung đều đồng ý đây là tác phẩm kinh điển của thể loại này, đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ cái tên nào có thể soán ngôi. Lý giải sự việc này là diễn xuất của từng nhân vật đều được chú trọng, và được đầu tư đến từng chi tiết nhỏ nhất. Vai diễn đại công công Tô Bồi Thịnh của Chân Hoàn Truyện - Ảnh: Internet Trong dàn diễn viên của Chân Hoàn Truyện, nhân vật đại công công Tô Bồi Thịnh ở bên cạnh Ung Chính là một trong những nhân vật có nhiều đất diễn nhất phim. Vai diễn này có tính cách cẩn trọng, ứng xử khéo léo và có EQ cao giúp cho Tô Bồi Thịnh tồn tại được trong cung đình.

Đây là nhân vật có đẩt diễn không thua kém hoàng thượng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ít ai biết rằng Lý Thiên Trụ không hề biết rằng bản thân sẽ nhận vai Tô Bồi Thịnh. Khi nhận được lời mời đóng Chân Hoàn Truyện, ông chỉ được hỏi là có ngại cạo đầu hay không mà không được tiết lộ bản thân sẽ hóa thân vào nhân vật này. Sau này, quản lý của nam diễn viên biết rằng tuy đây là vai thái giám nhưng lại có đất diễn không kém gì hoàng thượng nên đã không nói cho ông biết mà lừa ông tới phim trường rồi cạo trọc đầu luôn. Lý Thiên Trụ không hề biết rằng bản thân sẽ nhận vai Tô Bồi Thịnh trước đó - Ảnh: Internet

Lý Thiên Trụ sau khi phát hiện bản thân bị lừa đã không bỏ vai mà trái lại nghiên cứu kỹ nhân vật này. Vì Tô Bồi Thịnh là người có vai vế thấp kém nên ông thường phải khom lưng, không đứng thẳng, nam diễn viên thậm chí còn duy trì trạng thái này khi không lên hình để tập quen với nó. Cũng nhờ lối làm việc chăm chỉ này mà sau thành công của Chân Hoàn Truyện, Lý Thiên Trụ đã nhận về nhiều dự án trọng điểm hơn. Tên tuổi của ông ở Trung Hoa Đại lục thậm chí còn thăng hoa hơn khi ở Đài Loan.

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