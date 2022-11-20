Họa Bì bản mới bị chê bai thậm tệ, nhận nhiều chỉ trích vì 'không khác gì phim nóng'

Sao quốc tế 20/11/2022 23:21

Bộ phim Âm Dương Họa Bì vừa mới lên sóng đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

Trang Sohu đưa tin, tác phẩm Âm Dương Họa Bì do Đỗ Vũ Thần, Lý Mục Vân và Clara đóng chính vừa qua đã được phát sóng trên các nền tảng xem phim trực tuyến. Đây đồng thời là phiên bản mới nhất được làm lại của bộ phim kinh điển Trung Hoa - Họa Bì.

Theo Sohu, Âm Dương Họa Bì đã cải biên nhiều tình tiết khác với phiên bản Họa Bì trước đó của Châu Tấn và Triệu Vy. Mạch phim có chút gây cấn nhờ pha trộn với Liêu Trai Chí Dị.

Họa Bì bản mới bị chê bai thậm tệ, nhận nhiều chỉ trích vì 'không khác gì phim nóng' - Ảnh 1
Âm Dương Họa Bì bị nhận về nhiều phản ứng tiêu cực vì phim lạm dụng cảnh nóng - Ảnh: Internet

Tuy vậy, điều khiến Âm Dương Họa Bì bị nhận về nhiều phản ứng tiêu cực nhất lại là việc phim lạm dụng cảnh nóng. Hơn nửa phim là các cảnh khoe thân của dàn sao nữ được quay kém tinh tế, thậm chí là khá phản cảm.

"Nội dung nửa sau của Âm dương họa bì chặt chẽ, gay cấn. Tuy nhiên, phần hình ảnh gợi cảm mở đầu với dụng ý phục vụ riêng cho cánh đàn ông khiến chất lượng giảm sút." - Sohu bình luận.

Họa Bì bản mới bị chê bai thậm tệ, nhận nhiều chỉ trích vì 'không khác gì phim nóng' - Ảnh 2

Được biết, Âm Dương Họa Bì là phien bản Họa Bì thứ hai đã lên sóng trong năm 2022. Trước đó, vào tháng 9/2022, Tân Họa Bì do Trương Mông đóng chính cũng nhận về nhiều chỉ trích bởi việc lạm dụng cảnh nóng.

Cụ thể, vai nữ chính là họa sư Trương Miên (Trương Mông đảm nhận) có nhiều phân đoạn khá nhạy cảm được nhận xét rằng các cảnh nóng này là thừa thãi, vô nghĩa vì không góp phần vào việc lột tả nội tâm nhân vật. Bên cạnh nhân vật của Trương Mông, các vai phụ khác cũng bị khai thác triệt để các cảnh gợi cảm như tước yêu quyến rũ binh lính trên đường phố, ma vương cùng dàn phi tần mỹ nữ ăn mặc hở hang, thực hiện nhiều động tác gợi dục, phản cảm.

Họa Bì bản mới bị chê bai thậm tệ, nhận nhiều chỉ trích vì 'không khác gì phim nóng' - Ảnh 3
Tân Họa Bì cũng bị chê bởi lạn dụng cảnh nóng - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, Tân Họa Bì còn bị chê bai bởi tạo hình quê mùa và kỹ xảo thô sơ. Ngoài Trương Mông, những diễn viên khác trong phim không hề nổi tiếng, mà ngoại hình cũng không được đánh giá cao.

Họa Bì từng là một trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất nền phim ảnh Trung Hoa với tổng doanh thu phòng vé hơn 300 triệu USD cho cả hai phần phim và được xem là tác phẩm kinh điển của dòng phim kinh dị. Đồng thời, phím cũng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Triệu Vy, Châu Tấn, Trần Khôn.

Tân Họa Bì bị chê là 'rác phẩm' vì các cảnh quay dung tục

Tân Họa Bì bị chê là 'rác phẩm' vì các cảnh quay dung tục

Tân Họa Bì sau khi ra mắt đã nhận về nhiều chỉ trích từ giới chuyên mô và cả khán giả vì lạm dụng các cảnh quay nhạy cảm.

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