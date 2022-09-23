Tân Họa Bì bị chê là 'rác phẩm' vì các cảnh quay dung tục

Tân Họa Bì sau khi ra mắt đã nhận về nhiều chỉ trích từ giới chuyên mô và cả khán giả vì lạm dụng các cảnh quay nhạy cảm.

Trang Sohu đưa tin, vào ngày 21/9 vừa qua, bộ phim Tân Họa Bì đã chính thức ra mắt khán giả trên các nền tảng xem phim trực tuyến. Khác với các phiên bản trước đó, tác phẩm này có tần suất cảnh nóng vô cùng dày đặc.

Tân Họa Bì lạm dụng nhiều cảnh nóng, gợi dục - Ảnh: Internet

Vai nữ chính là họa sư Trương Miên (Trương Mông đảm nhận) có nhiều phân đoạn khá nhạy cảm như lộ vòng 3 hay bán khỏa thân ngay trước ống kính. Tuy nhiên, khán giả nhận xét rằng các cảnh nóng này là thừa thải, vô nghĩa vì không góp phần vào việc lột tả nội tâm nhân vật.

Bên cạnh nhân vật của Trương Mông, các vai phụ khác cũng bị khai thác triệt để các cảnh gợi cảm như tước yêu quyến rũ binh lính trên đường phố, ma vương cùng dàn phi tần mỹ nữ ăn mặc hở hang, thực hiện nhiều động tác gợi dục, phản cảm.

Tân Họa Bì được Sohu gọi là "phim rác" vì nội dung sáo rỗng và lạm dụng cảnh nóng, không khác gì các bộ phim cấp 3 rẻ tiền. Bên cạnh đó, trang tin này cũng cho rằng đoàn làm phim đang cố tình xem thường khán giả và phá hỏng danh tiếng của thương hiệu Họa Bì.

Trước đây, Họa Bì bản gốc từng là một trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất nền phim ảnh Trung Hoa với tổng doanh thu phòng vé hơn 300 triệu USD cho cả hai phần phim và được xem là tác phẩm kinh điển của dòng phim kinh dị. Đồng thời, phim cũng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Triệu Vy, Châu Tấn và Trần Khôn.

Tân Họa Bì nhận 'mưa chỉ trích' vì ngập tràn cảnh nóng Phiên bản mới nhất của bộ phim Họa Bì vừa qua đã bị công chúng chỉ trích vì lạm dụng quá nhiều cảnh nóng mà dàn diễn viên cũng không hề có nhan sắc quá xinh đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tan-hoa-bi-bi-che-la-rac-pham-vi-cac-canh-quay-dung-tuc-505997.html