Đụng độ tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh 'thắng đẹp' Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba

Sau 3 năm vắng bóng, Đường Yên trở lại với dự án phim Niệm Vô Song. Tuy nhiên, hậu trường bộ phim bị rò rỉ bất ngờ khiến cô trở thành chủ đề tranh cãi trong cộng đồng mạng. Lý do là vì tạo hình quê mùa mà stylist phối cho bà xã La Tấn bị chê thảm hại. Có người còn liên tục cảm thán không hiểu vì sao bây giờ đã là năm 2023 rồi mà vẫn còn kiểu tóc và trang phục giống hệt như những thập niên về trước đến vậy.

Trước đây, Đường Yên đã không ít lần thành công ở dòng phim cổ trang, một phần nhờ tạo hình xinh đẹp, khí chất nổi bật. Nhưng nếu nhìn lại những tạo hình cũ, khán giả sẽ nhận ra một điểm chung là Đường Yên có sử dụng những phụ kiện hoặc tạo kiểu để mái tóc che bớt phần trán. Tới với Niệm Vô Song, cô dường như lại quên mất điều này.

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp cũng tương đối hợp với tạo hình cổ trang nhưng lần này Đường Yên lại mất điểm nghiêm trọng bởi kiểu tóc. Nhiều bình luận cho rằng khuyết điểm của cô là phần trán trong khi nhân vật lại có kiểu tóc xẹp lép, quá ôm vào đầu, lộ toàn bộ phần khuyết điểm khiến nhan sắc của Đường Yên bị ảnh hưởng không nhỏ.

Bị chê chưa đủ, tạo hình này của Đường Yên còn bị đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành và Địch Lệ Nhiệt Ba ở Ngự Giao Ký. Rõ ràng cùng chung một ý tưởng, thiết kế, nhưng nhìn Triệu Lệ Dĩnh và "mỹ nhân Tân Cương" hút mắt bao nhiêu, thì Đường Yên lại thảm hại bấy nhiêu. Quả đúng là "không so sánh sẽ không có đau thương".

Niệm Vô Song đánh dấu màn tái xuất của Đường Yên sau một thời gian dài vắng bóng màn ảnh nhỏ kể từ Yến Vân Đài. Theo tiết lộ, phim thuộc hạng mục tiên hiệp cấp S của IQIYI, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của Thập Tứ Lang. Phim do đạo diễn Quách Hổ cầm trịch (người đứng sau thành công của loạt phim ăn khách Châu Sinh Như Cố, Trầm Vụn Hương Phai,...), biên kịch là Triệu Na (tác phẩm tiêu biểu: Sở Kiều Truyện, Thần Tịch Duyên).

Trong khi đó, Dữ Phượng Hành cũng là một trong những dự án trọng điểm, cấp S+ của Tencent. Phim mặc dù đã đóng máy và hoàn tất chỉnh sửa hậu kỳ từ lâu, nhưng thông tin về lịch chiếu chính thức vẫn còn là ẩn số. Nguyên nhân lớn nhất gây ra sự chậm trễ này được cho có liên quan tới scandal của nam phụ Châu Tuấn Vỹ.

Là phim có kinh phí đầu tư khổng lồ, lẽ dĩ nhiên tạo hình, trang phục cho tới kỹ xảo phim cũng được tổ ê-kíp chăm chút cẩn thận, chỉn chu. Hình ảnh nhân vật Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) đóng đa phần đều được khen ngợi hết lời.

Mặt khác, tuy cũng cùng là dự án cấp S, phần hình ảnh được trau chuốt, kỹ càng nhưng đổi lại nội dung phim cùng diễn xuất của dàn cast, bao gồm cả Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký lại khiến khán giả vô cùng thất vọng. Hiệu quả chiếu của phim so với những tác phẩm phát sóng chung thời điểm yếu thế hơn hẳn.

Niệm Vô Song được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của Thậm Tứ Lang, mới khai máy vào 28/7 vừa qua. Theo các nguồn tin thì nam chính là Lưu Học Nghĩa. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác là Vương Hoành Nghị, Châu Kha Vũ, Quách Hiểu Đình,…