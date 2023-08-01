Đụng độ tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh 'thắng đẹp' Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 01/08/2023 14:28

Phim mới của Đường Yên để lộ tạo hình cổ trang, cộng đồng mạng bất ngờ đem ra so sánh với Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sau 3 năm vắng bóng, Đường Yên trở lại với dự án phim Niệm Vô Song. Tuy nhiên, hậu trường bộ phim bị rò rỉ bất ngờ khiến cô trở thành chủ đề tranh cãi trong cộng đồng mạng. Lý do là vì tạo hình quê mùa mà stylist phối cho bà xã La Tấn bị chê thảm hại. Có người còn liên tục cảm thán không hiểu vì sao bây giờ đã là năm 2023 rồi mà vẫn còn kiểu tóc và trang phục giống hệt như những thập niên về trước đến vậy. 

Đụng độ tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh 'thắng đẹp' Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp cũng tương đối hợp với tạo hình cổ trang nhưng lần này Đường Yên lại mất điểm nghiêm trọng bởi kiểu tóc. Nhiều bình luận cho rằng khuyết điểm của cô là phần trán trong khi nhân vật lại có kiểu tóc xẹp lép, quá ôm vào đầu, lộ toàn bộ phần khuyết điểm khiến nhan sắc của Đường Yên bị ảnh hưởng không nhỏ.

Trước đây, Đường Yên đã không ít lần thành công ở dòng phim cổ trang, một phần nhờ tạo hình xinh đẹp, khí chất nổi bật. Nhưng nếu nhìn lại những tạo hình cũ, khán giả sẽ nhận ra một điểm chung là Đường Yên có sử dụng những phụ kiện hoặc tạo kiểu để mái tóc che bớt phần trán. Tới với Niệm Vô Song, cô dường như lại quên mất điều này.

Đụng độ tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh 'thắng đẹp' Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Bị chê chưa đủ, tạo hình này của Đường Yên còn bị đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành và Địch Lệ Nhiệt Ba ở Ngự Giao Ký. Rõ ràng cùng chung một ý tưởng, thiết kế, nhưng nhìn Triệu Lệ Dĩnh và "mỹ nhân Tân Cương" hút mắt bao nhiêu, thì Đường Yên lại thảm hại bấy nhiêu. Quả đúng là "không so sánh sẽ không có đau thương". 

Đụng độ tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh 'thắng đẹp' Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3

Đụng độ tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh 'thắng đẹp' Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4

Niệm Vô Song đánh dấu màn tái xuất của Đường Yên sau một thời gian dài vắng bóng màn ảnh nhỏ kể từ Yến Vân Đài. Theo tiết lộ, phim thuộc hạng mục tiên hiệp cấp S của IQIYI, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của Thập Tứ Lang. Phim do đạo diễn Quách Hổ cầm trịch (người đứng sau thành công của loạt phim ăn khách Châu Sinh Như Cố, Trầm Vụn Hương Phai,...), biên kịch là Triệu Na (tác phẩm tiêu biểu: Sở Kiều Truyện, Thần Tịch Duyên). 

Trong khi đó, Dữ Phượng Hành cũng là một trong những dự án trọng điểm, cấp S+ của Tencent. Phim mặc dù đã đóng máy và hoàn tất chỉnh sửa hậu kỳ từ lâu, nhưng thông tin về lịch chiếu chính thức vẫn còn là ẩn số. Nguyên nhân lớn nhất gây ra sự chậm trễ này được cho có liên quan tới scandal của nam phụ Châu Tuấn Vỹ. 

Đụng độ tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh 'thắng đẹp' Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5

Là phim có kinh phí đầu tư khổng lồ, lẽ dĩ nhiên tạo hình, trang phục cho tới kỹ xảo phim cũng được tổ ê-kíp chăm chút cẩn thận, chỉn chu. Hình ảnh nhân vật Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) đóng đa phần đều được khen ngợi hết lời. 

Mặt khác, tuy cũng cùng là dự án cấp S, phần hình ảnh được trau chuốt, kỹ càng nhưng đổi lại nội dung phim cùng diễn xuất của dàn cast, bao gồm cả Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký lại khiến khán giả vô cùng thất vọng. Hiệu quả chiếu của phim so với những tác phẩm phát sóng chung thời điểm yếu thế hơn hẳn. 

Đụng độ tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh 'thắng đẹp' Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6

Niệm Vô Song được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song của Thậm Tứ Lang, mới khai máy vào 28/7 vừa qua. Theo các nguồn tin thì nam chính là Lưu Học Nghĩa. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác là Vương Hoành Nghị, Châu Kha Vũ, Quách Hiểu Đình,…

Dương Dương bị chê bai trong phim mới, cộng đồng mạng bất ngờ chỉ trích do làm chuyện có lỗi với Địch Lệ Nhiệt Ba

Dương Dương bị chê bai trong phim mới, cộng đồng mạng bất ngờ chỉ trích do làm chuyện có lỗi với Địch Lệ Nhiệt Ba

Việc Dương Dương bị chê bai diện rộng trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đã vô tình giúp một cái tên khác được yêu thích hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Đường Yên tạo hình của Đường Yên Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Dương bị chê bai trong phim mới, cộng đồng mạng bất ngờ chỉ trích do làm chuyện có lỗi với Địch Lệ Nhiệt Ba

Dương Dương bị chê bai trong phim mới, cộng đồng mạng bất ngờ chỉ trích do làm chuyện có lỗi với Địch Lệ Nhiệt Ba

Trước sự flop thảm hại trong phim mới của Dương Dương, một nam thần công khai 'dằn mặt'

Trước sự flop thảm hại trong phim mới của Dương Dương, một nam thần công khai 'dằn mặt'

Không phải Lý Hiện - Tiêu Chiến, đây mới là người được netizen cho là đẹp đôi nhất với Dương Tử

Không phải Lý Hiện - Tiêu Chiến, đây mới là người được netizen cho là đẹp đôi nhất với Dương Tử

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cực thân mật trong chương trình thực tế, dân tình mừng thầm 'sắp có tin vui'

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cực thân mật trong chương trình thực tế, dân tình mừng thầm 'sắp có tin vui'

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn bất ngờ gặp 'biến lớn' trong phim mới

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn bất ngờ gặp 'biến lớn' trong phim mới

Chống chọi với ung thư, nữ ca sĩ kiếm 100 tỷ/năm phải lui về 'ở ẩn'

Chống chọi với ung thư, nữ ca sĩ kiếm 100 tỷ/năm phải lui về 'ở ẩn'

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 54 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn