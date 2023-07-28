Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cực thân mật trong chương trình thực tế, dân tình mừng thầm 'sắp có tin vui'

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc hẳn là cái tên chẳng còn xa lạ gì trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Sở hữu ngoại hình thu hút cùng lối diễn xuất chuyên nghiệp, cả 2 đều được khán giả đánh giá cao. Đáng chú ý, hiện cả 2 đang cùng hợp tác trong dự án Dĩ Ái Vi Doanh , được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu.

Qua loạt ảnh được lan truyền, có thể thấy Vương Hạc Đệ rất tinh tế và nhẹ nhàng với Bạch Lộc. Khi bế, vì thấy Bạch Lộc mặc váy ngắn, anh chàng đã rất tinh tế đặt tay ở mép chây váy của cô nàng để tránh tình huống không mong muốn.

Ngay sau khi chính thức xác nhận trở thành một cặp đôi trên màn ảnh nhỏ, nhiều khán giả đã không ngừng thích thú mà "đẩy thuyền" Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc ngay ở ngoài đời thực. Mới đây, cư dân mạng đã đồng loạt lan truyền hình ảnh Vương Hạc Đệ bế Bạch Lộc theo kiểu công chúa đầy ngọt ngào. Được biết những hình ảnh này được chụp lại từ trong chương trình thực tế Keep Running tập đặc biệt.

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào này của cặp đôi khiến khán giả không khỏi liên tưởng tới cảnh Thời Yến (Vương Hạc Đệ thủ vai) bế Thư Ý (Bạch Lộc thủ vai) theo kiểu công chúa trong bệnh viện. Qua hàng loạt video cũng như hình ảnh được chụp tại hậu trường, độ chemistry cực ngọt cũng như các cử chỉ thân mật mà cặp đôi Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc dành cho nhau cũng đang khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Cư dân mạng cho rằng với những phản ứng hóa học tự nhiên như vậy thì chắc chắn bộ phim do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính sẽ thành công chinh phục trái tim khán giả khi lên sóng. Dĩ Ái Vi Doanh kể về mối tình lãng mạn giữa phóng viên kinh tế Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và tổng giám đốc lạnh lùng Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Từ oan gia, họ dần nảy sinh tình cảm khi làm việc chung.

Vương Hạc Đệ sinh ngày 20 tháng 12 năm 1998 tại Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh từng là tiếp viên hàng không cấp 16, và là người mẫu trên áp phích nhập học của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên. Trước khi ra mắt trong giới giải trí, anh cũng đã trở thành người phát ngôn hình ảnh cho các tiếp viên hàng không.

Năm 2016, Vương Hạc Đệ giành giải quán quân chung cuộc tại Sichuan Campus Red Festival, một lễ hội được tài trợ bởi các trường đại học/cao đẳng, và chính thức bước chân vào làng giải trí

Vào tháng 6 năm 2017, Vương Hạc Đệ tham gia chương trình Siêu thứ nguyên thần tượng của Youku và trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Vương Hạc Đệ trở nên nổi tiếng với vai chính đầu tiên Đạo Minh Tự trong bộ phim Tân vườn sao băng năm 2018.

Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, quê ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994 trong một gia đình bình thường. Bạch Lộc cũng là một trong số ít những nữ diễn viên không tốt nghiệp đại học của Cbiz.

Mặc dù không tốt nghiệp từ trường Đại học Sân khấu điện ảnh hay Học viện Hý kịch nào cả nhưng Bạch Lộc vẫn là một nữ diễn viên tay ngang được đánh giá khá cao về diễn xuất. Đồng thời, trong suốt hành trình sự nghiệp của mình, Bạch Lộc cũng để lại ấn tượng khá tốt trong lòng người hâm mộ khi luôn thể hiện thái độ làm nghiêm túc và kính nghiệp. Tận tụy, tận tâm, cố gắng tiến bộ mỗi ngày qua từng vai diễn.