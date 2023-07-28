Netizen rần rần với khoảnh khắc 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' của Ngô Lỗi và 'bạn gái' giữa trời tuyết rơi

Dự án Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đóng chính nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả thời gian gần đây. Được biết, đây là một trong những dự án hiếm hoi được đầu tư bối cảnh quay tại trời tây. Chính vì thế, những khoảnh khoắc của cặp đôi ở Phần Lan luôn thu hút sự chú ý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc tình cảm của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Khác với những hình ảnh tình tứ được tung ra trước đó. Những hình ảnh lần này cho thấy cặp đôi khá bẽn lẽn, ngại ngùng khi bên cạnh nhau. Mặc dù vậy, khoảnh khắc ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ của cặp đôi trên hậu trường phim vẫn khiến netizen rần rần vì quá đáng yêu.

Được biết, trước đó, đoàn phim từng tung ra ảnh hậu trường của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch với những khoảnh khắc tình cảm khiến dân tình không khỏi ‘quắn quéo’. Có thể thấy, ngoài visual ‘trai xinh gái đẹp’, cặp đôi còn ghi điểm với màn tương tác vô cùng ăn ý, mang lại cảm giác vừa ngọt ngào, vừa lãng mạn.

Giữa Cơn Bão Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung là câu chuyện thanh xuân tràn đầy tình yêu và ước mơ giữa Lâm Diệc Dương Và Ân Quả. Hai người họ gặp nhau trong một đêm bão tuyết ở nơi đất khách, Lâm Diệc Dương nảy sinh tình cảm với Ân Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đến gần nhau hơn nhờ niềm đam mê với bi-da. Cuộc sống của cả hai đã thay đổi từng chút một từ cuộc gặp gỡ giữa cơn bão tuyết ấy.