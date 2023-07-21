Bạch Kính Đình sắp sửa 'nên duyên' với 'người tình tin đồn' của Ngô Lỗi, dân tình phản đối vì một điều?

Sao quốc tế 21/07/2023 15:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tiên Đài Có Cây đang có kế hoạch được iQIYI sản xuất. Dự án đang nhắm tới Bạch Kính Đình và Hướng Hàm Chi đóng chính.

Sau thành công của Trường Phong Độ, tên tuổi của nam chính Bạch Kính Đình luôn được công chúng quan tâm. Chính vì thế, nhiều khán giả luôn mong chờ anh chàng sẽ sớm góp mặt trong một dự án mới.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tiên Đài Có Cây đang có kế hoạch được iQIYI sản xuất. Dự án đang nhắm tới Bạch Kính Đình và Hướng Hàm Chi đóng chính. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn được nhiều khán giả ủng hộ vì visual mãn nhãn cùng diễn xuất ấn tượng của cả 2.

Bạch Kính Đình sắp sửa 'nên duyên' với 'người tình tin đồn' của Ngô Lỗi, dân tình phản đối vì một điều? - Ảnh 1

Theo đó, gần đây, Bạch Kính Đình gây chú ý với vai nam chính trong Trường Phong Độ. Anh chàng được khen ngợi diễn xuất xuất thần, giàu cảm xúc. Nhiều phân đoạn còn gây bão mạng xã hội. Chính vì tên tuổi đang nâng tầm và tạo độ uy tín trong diễn xuất nên anh chàng hứa hẹn sẽ tạo nên vai diễn bùng nổ ở dự án lần này.

Bạch Kính Đình sắp sửa 'nên duyên' với 'người tình tin đồn' của Ngô Lỗi, dân tình phản đối vì một điều? - Ảnh 2

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Hướng Hàm Chi vẫn chinh phục khán giả bởi lối diễn xuất chân thực. Hơn nữa, vẻ ngoài trong sáng, nhẹ nhàng của Hướng Hàm Chi cũng góp phần giúp cô nhanh chóng chinh phục khán giả. Năm 2020 là cột mốc cho sự thăng hạng về mức độ nổi tiếng của nữ diễn viên khi góp mặt trong dự án phim Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời đã tạo nên ‘cơn sốt’ lớn. Thế nên, nếu đảm nhận vai nữ chính lần này hứa hẹn sẽ là cơ hội lớn trong bước ngoặt diễn xuất mới của nữ diễn viên.

Bạch Kính Đình sắp sửa 'nên duyên' với 'người tình tin đồn' của Ngô Lỗi, dân tình phản đối vì một điều? - Ảnh 3

Tuy nhiên, một số khán giả khác cho rằng Hướng Hàm Chi không hợp với cổ trang vì  có visual nhan sắc quá hiện đại. Chính vì thế, nhiều khán giả lo lắng cho an nguy của dự án này có khả năng bị flop nếu tin đồn trên là thật.

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