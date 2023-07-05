Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình

Sao quốc tế 05/07/2023 15:01

Mới đây, nhà sản xuất của phim Trường Phong Độ đã có những chia sẻ thú vị liên quan đến vai diễn của cặp đôi chính Bạch Kính Đình và Tống Dật.

Những ngày qua dự án Trường Phong Độ do Bạch Kính ĐìnhTống Dật đã chính thức lên sóng. Đáng chú ý, nữ chính Tống Dật được dân tình đánh giá cao thể hiện linh hoạt vai diễn Liễu Ngọc Như - một cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng cũng luôn hiểu rõ phép tắc, đạo lý.

Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình - Ảnh 1

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn gần đây, nhà sản xuất của phim Trường Phong Độ đã tiết lộ Tống Dật là người đầu tiên được đoàn phim lựa chọn vì đối với họ, Tống Dật chính là Liễu Ngọc Như trời sinh, phù hợp với vai diễn từ ngoại hình cho đến khả năng diễn xuất.

Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình - Ảnh 2

Trước đó, nam chính Bạch Kính Đình đã dành nhiều lời khen ngợi dành cho diễn xuất của Tống Dật. Anh cho biết ngay trong ngày đầu tiên quay Trường Phong Độ, Bạch Kính Đình và Tống Dật đã bước vào một trong những phân cảnh quan trong nhất phim, đó là cảnh Liễu Ngọc Như vác đao tìm chồng ở Lan Tiếu Phường. Ở phân đoạn này, nhân vật Liễu Ngọc Như có một đoạn thoại rất dài, đồng thời cũng có diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp, trải đủ từ phẫn nộ, trầm lắng, ấm ức, buồn bã rồi lại phấn chấn trở lại.

Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình - Ảnh 3

Tưởng rằng đây sẽ là bài toán khó nhưng Tống Dật đã nhẹ nhàng vượt qua thử thách này mà không hề vấp thoại trong một góc máy nào. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng có khả năng nhập vai cực nhanh mỗi khi diễn các cảnh khóc. Chính kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp này đã khiến Bạch Kính Đình dễ dàng vào vai và hoàn thành cảnh quay một cách nhanh chóng.

"Tôi có đọc được vài bình luận nói Tống Dật là Liễu Ngọc Như trời sinh. Khi đọc hết kịch bản, tôi thấy câu này không hề nói quá. Với tôi, cô ấy thật sự rất hợp với vai diễn này. Năng lực chuyên môn của cô ấy phải nói là (giỏi) kinh khủng, có lẽ là ảnh hưởng từ nhiều năm đi diễn kịch nói.” - Bạch Kính Đình chia sẻ.

Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình - Ảnh 4

Bên cạnh đó, nhà sản xuất của phim cũng có chia sẻ thú vị về nam chính Bạch Kính Đình. Theo đó, Bạch Kính Đình là nhân tố khiến cả đoàn phim phải bất ngờ. Sau khi đọc kịch bản và cả tiểu thuyết gốc, nam diễn viên đã khẳng định chắc nịch: "Em thấy em chính là Cố Cửu Tư. Mọi người sẽ không tìm được diễn viên nào vào vai Cố Cửu Tư hợp hơn em đâu”. Không những thế, sau khi nhận được vai, Bạch Kính Đình đã tiến cử Sa Dật vào vai Cố Lãng Hoa, cha của Cố Cửu Tư trong phim vì anh cho rằng tương tác của cả hai sẽ bùng nổ trên sóng truyền hình.

Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình - Ảnh 5

Chính vì thế, nhà sản xuất đã khẳng định chắc nịch: “Trường Phong Độ không có minh tinh, chỉ có diễn viên giỏi". Đây có lẽ là lý do lớn nhất để bộ phim đạt được độ hot cao nhất nhì trong loạt phim lên sóng cùng thời điểm.

Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ

Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền về đoạn phỏng vấn của nam chính Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ.

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