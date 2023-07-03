Bạch Kính Đình ôm bảo vệ bạn gái Tống Dật, công khai 'phim giả tình thật'?

Vừa qua, chiều tối ngày 30/6, nhà sản xuất “Trường phong độ" tổ chức sự kiện họp báo tuyên truyền cho bộ phim với sự tham gia của đội ngũ nhà sản xuất, các diễn viên cùng đại diện các cơ quan báo chí. Đáng chú ý, sau buổi tuyên truyền, khi bị cánh phóng viên và người hâm mộ vây kín, Bạch Kính Đình đã thể hiện sự ga lăng, chú ý quan sát xung quanh, có những cái ôm đầy vững chãi và an toàn dành cho Tống Dật.

Hành động bảo vệ người thương tin đồn của Bạch Kính Đình khiến cộng đồng mạng xôn xao

Hành động này của nam diễn viên ngay lập tức leo lên Top 2 xu hướng tìm kiếm trên nền tảng Weibo Trung Quốc, hàng loạt bài viết, hình ảnh về buổi sự kiện họp báo của Bạch Kính Đình - Tống Dật cũng được nhiều blogger chia sẻ. Nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra hai diễn viên diện trang phục đơn giản, đồng điệu màu sắc đỏ-đen-trắng trông giống đồ đôi và không ngần ngại trao cho nhau ánh mắt tình tứ trước ống kính.