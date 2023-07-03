Bạch Kính Đình ôm bảo vệ bạn gái Tống Dật, công khai 'phim giả tình thật'?

Hành động bảo vệ người thương tin đồn của Bạch Kính Đình khiến cộng đồng mạng xôn xao.
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- Thành tích của 'Trường phong độ' Bạch Kính Đình đóng chính khá ảm đạm sau khi chiếu đài
Vừa qua, chiều tối ngày 30/6, nhà sản xuất “Trường phong độ" tổ chức sự kiện họp báo tuyên truyền cho bộ phim với sự tham gia của đội ngũ nhà sản xuất, các diễn viên cùng đại diện các cơ quan báo chí. Đáng chú ý, sau buổi tuyên truyền, khi bị cánh phóng viên và người hâm mộ vây kín, Bạch Kính Đình đã thể hiện sự ga lăng, chú ý quan sát xung quanh, có những cái ôm đầy vững chãi và an toàn dành cho Tống Dật.
Hành động này của nam diễn viên ngay lập tức leo lên Top 2 xu hướng tìm kiếm trên nền tảng Weibo Trung Quốc, hàng loạt bài viết, hình ảnh về buổi sự kiện họp báo của Bạch Kính Đình - Tống Dật cũng được nhiều blogger chia sẻ. Nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra hai diễn viên diện trang phục đơn giản, đồng điệu màu sắc đỏ-đen-trắng trông giống đồ đôi và không ngần ngại trao cho nhau ánh mắt tình tứ trước ống kính.
Mối quan hệ của Bạch Kính Đình - Tống Dật nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người hâm mộ của cả hai. Bạch Kính Đình - Tống Dật bắt đầu hợp tác với nhau trong dự án phim “Trường phong độ" hồi tháng 6/2022. Tuy nhiên, theo những cử chỉ tình tứ ngọt ngào của cả hai, netizen đồn đoán rằng hai người đã có mối quan hệ tình cảm trước khi tham gia bộ phim này.
Đây cùng là lần đầu tiên Bạch Kính Đình - Tống Dật xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện kể từ khi cả hai lộ tin hẹn hò hồi tháng 11/2022. Nhiều dân tình đồn đoán rằng hành động của Bạch Kính Đình đã chứng minh mối quan hệ tình cảm của nam diễn viên với Tống Dật. Cư dân mạng khen ngợi Bạch Kính Đình và Tống Dật đẹp đôi từ trong phim cho đến ngoài đời, hy vọng mối quan hệ của cả hai là "phim giả tình thật".
"Trường phong độ" là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Thư Bạch. Phim được xây dựng trên bối cảnh giả tưởng về một Đại Vinh vương triều đang trong giai đoạn sóng ngầm mãnh liệt, xoay quanh hành trình trưởng thành và tình yêu của Cố Cửu Tư (diễn viên Bạch Kính Đình) và Liễu Ngọc Như (diễn viên Tống Dật).