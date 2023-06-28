Thành tích của 'Trường phong độ' Bạch Kính Đình đóng chính khá ảm đạm sau khi chiếu đài

Sao quốc tế 28/06/2023 19:09

Trước khi lên sóng đài CCTV8, “Trường phong độ” do Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính đã được chiếu trên nền tảng mạng.

Ngay từ khi phát sóng, “Trường phong độ” đã tạo được sự chú ý với bối cảnh đẹp, nội dung hay cùng diễn xuất ấn tượng của hai diễn viên chính - Tống Dật (vai Liễu Ngọc Như) và Bạch Kính Đình (vai Cố Cửu Tư).

Không chỉ phá mốc nhiệt 10.000 sau 41 giờ chiếu, “Trường phong độ” còn đứng đầu trên bảng chỉ số phim chiếu mạng của Vlinkage, Datawin. Hai nhân vật do Tống Dật, Bạch Kính Đình đóng cũng luôn có tên trong top 10 bảng chỉ số nhân vật của Vlinkage.

Thành tích của 'Trường phong độ' Bạch Kính Đình đóng chính khá ảm đạm sau khi chiếu đài - Ảnh 1

Tuy nhiên, phần vì sức hút quá lớn của phim “Vụng trộm không thế giấu” (Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đóng), phần vì nhịp phim đang chững lại cũng như 2 ngày không chiếu tập mới, “Trường phong độ” hiện ngậm ngùi tụt xuống vị trí thứ 2 trên các bảng thống kê.

Không chỉ vậy, vài ngày trở lại đây, phim vướng vào nhiều tranh cãi trong cách quảng bá. Gần nhất, dòng giới thiệu “Kiệt tác định tình của Bạch Kính Đình và Tống Dật” của nhà sản xuất bị chê bai đang lợi dụng tên tuổi cũng như chuyện hẹn hò bí mật của 2 ngôi sao để tuyên truyền cho phim.

Thành tích của 'Trường phong độ' Bạch Kính Đình đóng chính khá ảm đạm sau khi chiếu đài - Ảnh 2Thành tích của 'Trường phong độ' Bạch Kính Đình đóng chính khá ảm đạm sau khi chiếu đài - Ảnh 3Thành tích của 'Trường phong độ' Bạch Kính Đình đóng chính khá ảm đạm sau khi chiếu đài - Ảnh 4

Bên cạnh đó, trong 2 ngày không chiếu tập mới trên nền tảng, phim chính thức lên sóng trên CCTV8. Trước đó, khi thông tin “Trường phong độ” từ phim chiếu mạng chính thức được lựa chọn phát sóng trên đài gây chú ý cũng như được fan đặt nhiều kì vọng.

Tuy nhiên, thực tế, khi lên sóng, tỉ suất người xem trung bình của phim chỉ đạt mức 0,6859% cho tập 1 và 2. Trong tập 3 và 4, phim tăng nhẹ lên mốc 0,7326%. Dù chiếu trên CCTV8 nhưng rating sau 2 ngày của phim vẫn không thể vượt mốc 1% là thành tích khá thấp, nhất là với một tác phẩm được quảng bá và nhận về nhiều sự quan tâm như “Trường phong độ”. Họ cho rằng, rating phim chiếu đài như “kính chiếu yêu” để biết được sức hút thật sự của tác phẩm. Nhưng một bộ phận khác lại đứng ra bênh vực và cho rằng, tệp khán giả xem đài và xem chiếu mạng khác nhau nên không thể đặt chung lên bàn cân so sánh.

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