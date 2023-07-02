Trong đó, từ khoá “Có phải Bạch Kính Đình và Tống Dật quên công khai rồi không?” leo thẳng lên Top 1 hot search của cả bảng chung và bảng giải trí . Khán giả đều tin rằng, không cần lên tiếng xác nhận thì hành động của Bạch Kính Đình đã chứng minh mối quan hệ tình cảm của anh với Tống Dật là thật.

Gần đây, trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc, hơn 10 chủ đề liên quan đến Bạch Kính Đình và Tống Dật đã có mặt trong danh sách hot search (xu hướng tìm kiếm nhiều nhất).

Sau đó, một người hâm mộ đã chia sẻ đoạn hội thoại của mình với nhân viên thương hiệu thời trang Goodbai của Bạch Kính Đình. Người này nhắn tin cho tài khoản thương hiệu, hỏi rằng “Tống Dật có phải là vợ của sếp bạn không?", thì nhận được câu trả lời “Hẳn là vậy rồi".

Sau khi bài đăng được chia sẻ, trên Weibo, từ khoá “Nhân viên thương hiệu của Bạch Kính Đình trả lời Tống Dật là bà chủ” đã lọt top hot search với lượt tìm kiếm lớn.

Trước đó, tháng 11 năm ngoái, Bạch Kính Đình đang yêu nữ diễn viên Tống Dật. Hình ảnh hẹn hò của hai người được tay săn ảnh Lưu Đại Chùy chia sẻ. Theo Lưu Đại Chùy, Bạch Kính Đình đã đưa Tống Dật về ra mắt cha mẹ. Mối quan hệ của họ được phụ huynh ủng hộ. Sau bữa cơm gia đình, Bạch Kính Đình và Tống Dật cùng nhau quay về căn hộ mới mua của nam diễn viên. Trong ngày sinh nhật Tống Dật, hai người cũng ở bên nhau.

Bạch Kính Đình và Tống Dật gần đây hợp tác trong bộ phim Trường phong độ. Tuy nhiên, họ không phải là mối quan hệ "phim giả tình thật". Cặp uyên ương yêu nhau trước khi nên duyên trên màn ảnh.

Sau khi tin tức Bạch Kính Đình và Tống Dật hẹn hò được đăng tải, hàng loạt từ khóa liên quan đến hai diễn viên vào top tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo. Khán giả ủng hộ và dành lời chúc phúc cho cặp sao. Bạch Kính Đình và Tống Dật đều là diễn viên tài năng, đời tư không ồn ào. Tống Dật hơn bạn trai 4 tuổi. Từ đó đến nay, cả hai nghệ sĩ chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Mối quan hệ của cặp đôi cũng được người hâm mộ ủng hộ, chúc phúc.