Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật gây thất vọng với fan hâm mộ vì 1 điều?

Sao quốc tế 10/07/2023 09:02

Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng về dự án Trường Phong Độ sau khi cập nhật một tin tức mới nhất từ bộ phim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Phong Độ do Bạch Kính ĐìnhTống Dật đóng chính đã mở điểm douban. Theo đó, dự án cán mốc 6.8 điểm với 60 ngàn lượt bình chọn.

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật gây thất vọng với fan hâm mộ vì 1 điều? - Ảnh 1

Số điểm này đã gây ra nhiều tranh cãi cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng sức nóng mà Trường Phong Độ có được khá cao, trong vòng vài tiếng lên sóng đã chiếm vị trí thứ 3 độ hot toàn mạng và hiện đã bức phá lên đầu bảng. Thế nhưng, danh tiếng, đánh giá của khán giả dành cho tác phẩm lại không mấy khả quan với nhiều điểm đánh giá thấp trên douban.

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật gây thất vọng với fan hâm mộ vì 1 điều? - Ảnh 2

Diễn xuất của Bạch Kính Đình và Tống Dật được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, dù họ là một cặp đôi thật ngoài đời nhưng diễn phân cảnh tình cảm trên phim lại bị đánh giá là có chút gượng gạo, cứng nhắc.

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật gây thất vọng với fan hâm mộ vì 1 điều? - Ảnh 3

Trường Phong Độ có nội dung kể về Liễu Ngọc Như (Tống Dật) là cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức do bị cha và mẹ kế ghẻ lạnh. Cô luôn cố gắng để trở thành một tiểu thư khuê các chuẩn mực để sau này được gả cho một phu quân tốt. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại phải thành thân với Cố Cửu Tư (Bạch Kính Đình), một vị thiếu gia chỉ thích ăn chơi.

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật gây thất vọng với fan hâm mộ vì 1 điều? - Ảnh 4

Sau khi lập gia đình, Liễu Ngọc Như theo mẹ chồng học cách buôn bán, đồng thời giúp Cố Cửu Tư ‘lãng tử quay đầu’. Thế nhưng lúc mà gia đình họ mới hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố thời cuộc đã ập đến. Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư phải đối mặt với rất nhiều sóng gió để bảo vệ những người mình yêu thương.

Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình

Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình

Mới đây, nhà sản xuất của phim Trường Phong Độ đã có những chia sẻ thú vị liên quan đến vai diễn của cặp đôi chính Bạch Kính Đình và Tống Dật.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Kính Đình Tống Dật Trường Phong Độ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình

Trường Phong Độ: Tống Dật được nhà sản xuất phim 'đo ni đóng giày' vai nữ chính, Bạch Kính Đình lại tự khẳng định 'không ai hợp vai nam chính' hơn mình

Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ

Bạch Kính Đình khẳng định Tống Dật đích thị là Liễu Ngọc Như trời sinh trong Trường Phong Độ

Bạch Kính Đình và Tống Dật bất ngờ được netizen chỉ cách công khai tình cảm 'đảm bảo' lên top hot search

Bạch Kính Đình và Tống Dật bất ngờ được netizen chỉ cách công khai tình cảm 'đảm bảo' lên top hot search

Nhan sắc 'phát quang' của La Vân Hi và Tống Dật trong Nhan Tâm Ký

Nhan sắc 'phát quang' của La Vân Hi và Tống Dật trong Nhan Tâm Ký

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Không phải Lâm Canh Tân - Tống Dật, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh xác nhận nên duyên trong dự án cổ trang Khom Lưng

Rộ tin Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phiên bản điện ảnh khiến dân tình hú hét

Rộ tin Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phiên bản điện ảnh khiến dân tình hú hét

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 55 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn