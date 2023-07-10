Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật gây thất vọng với fan hâm mộ vì 1 điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Phong Độ do Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính đã mở điểm douban. Theo đó, dự án cán mốc 6.8 điểm với 60 ngàn lượt bình chọn.

Số điểm này đã gây ra nhiều tranh cãi cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng sức nóng mà Trường Phong Độ có được khá cao, trong vòng vài tiếng lên sóng đã chiếm vị trí thứ 3 độ hot toàn mạng và hiện đã bức phá lên đầu bảng. Thế nhưng, danh tiếng, đánh giá của khán giả dành cho tác phẩm lại không mấy khả quan với nhiều điểm đánh giá thấp trên douban.

Diễn xuất của Bạch Kính Đình và Tống Dật được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, dù họ là một cặp đôi thật ngoài đời nhưng diễn phân cảnh tình cảm trên phim lại bị đánh giá là có chút gượng gạo, cứng nhắc.

Trường Phong Độ có nội dung kể về Liễu Ngọc Như (Tống Dật) là cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức do bị cha và mẹ kế ghẻ lạnh. Cô luôn cố gắng để trở thành một tiểu thư khuê các chuẩn mực để sau này được gả cho một phu quân tốt. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại phải thành thân với Cố Cửu Tư (Bạch Kính Đình), một vị thiếu gia chỉ thích ăn chơi.

Sau khi lập gia đình, Liễu Ngọc Như theo mẹ chồng học cách buôn bán, đồng thời giúp Cố Cửu Tư ‘lãng tử quay đầu’. Thế nhưng lúc mà gia đình họ mới hạnh phúc chưa được bao lâu, biến cố thời cuộc đã ập đến. Liễu Ngọc Như cùng với Cố Cửu Tư phải đối mặt với rất nhiều sóng gió để bảo vệ những người mình yêu thương.