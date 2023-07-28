Nhậm Gia Luân gây thất vọng khi xuất hiện nhạt nhòa, vẻ ngoài bị chê kém sắc, dễ chìm nghỉm giữa dàn tiểu sinh 9X, 2000

Sao quốc tế 28/07/2023 11:31

Nhậm Gia Luân thời gian gần đây dù vẫn chăm chỉ đóng phim, tham gia các hoạt động, sự kiện nhưng rõ ràng sức nóng của anh đang không còn được mạnh mẽ.

Mới đây, xuất hiện mới đây trong một sự kiện thương hiệu, Nhậm Gia Luân đã gây ra làn sóng tranh cãi khá căng thẳng vì lộ vẻ ngoài kém sắc, bị nhận xét khác xa ảnh đã qua chỉnh sửa. Nhiều netizen không khỏi thất vọng khi sắc vóc nam thần Nhậm Gia Luân kém xa ảnh được photoshop kỹ lưỡng. 

Nhậm Gia Luân gây thất vọng khi xuất hiện nhạt nhòa, vẻ ngoài bị chê kém sắc, dễ chìm nghỉm giữa dàn tiểu sinh 9X, 2000 - Ảnh 1Nhậm Gia Luân gây thất vọng khi xuất hiện nhạt nhòa, vẻ ngoài bị chê kém sắc, dễ chìm nghỉm giữa dàn tiểu sinh 9X, 2000 - Ảnh 2

Ở góc máy chụp vội, nam diễn viên sinh năm 1989 không chỉ để lộ thần thái mệt mỏi, mà chiều cao hạn chế, tỉ lệ cơ thể thiếu cấn đôi cũng là vấn đề dân tình bàn luận, chê bai nhiều nhất. 

Trước đó, Nhậm Gia Luân từng bị bóc gian dối khi có thông tin cho rằng thời điểm chưa nổi tiếng, thông tin của Nhậm Gia Luân là cao 1m69, sinh năm 1984. Thế nhưng về sau, thông tin được đổi thành sinh năm 1989, chiều cao là 1m78.

Nhậm Gia Luân gây thất vọng khi xuất hiện nhạt nhòa, vẻ ngoài bị chê kém sắc, dễ chìm nghỉm giữa dàn tiểu sinh 9X, 2000 - Ảnh 3

Đầu năm 2023, Nhậm Gia Luân khởi động đường đua phim ảnh với Mộ Sắc Tâm Ước. Tuy nhiên, bộ phim hoàn toàn chìm nghỉm khi ra mắt trong ầm thầm và không có bất kỳ quảng cào nào từ nền tảng Tencent. 

Đã vậy, nhân vật lần này của Nhậm Gia Luân cũng bị chê bai không kém. Kỳ Liên Sơn là một biên kịch "đầu tắt mặt tối", thiếu ăn thiếu ngủ nhưng trên phim, anh lúc nào cũng đẹp trai, sáng sủa và chỉn chu như "công tử bột". Ngoài hình tượng phi lý, hoàn hảo đầy gượng ép, Nhậm Gia Luân còn gây nhàm chán bởi diễn xuất an toàn, hời hợt, đôi khi chỉ ngồi cho đẹp chứ không có biểu hiện gì khác. Chưa dừng lại ở đó, đài từ và chất giọng của Nhậm Gia Luân cũng bị đánh giá thấp vì khó nghe.

Nhậm Gia Luân gây thất vọng khi xuất hiện nhạt nhòa, vẻ ngoài bị chê kém sắc, dễ chìm nghỉm giữa dàn tiểu sinh 9X, 2000 - Ảnh 4Nhậm Gia Luân gây thất vọng khi xuất hiện nhạt nhòa, vẻ ngoài bị chê kém sắc, dễ chìm nghỉm giữa dàn tiểu sinh 9X, 2000 - Ảnh 5

Trong thời gian sắp tới, Nhậm Gia Luân sẽ trở lại với 2 dự án cổ trang là Vũ Canh Kỷ và Lưu Thủy Điều Điều, vẫn còn hơi hướng cổ trang thần tượng. Khán giả rất hy vọng Nhâm Gia Luân có thể bật lên để không bị "bay màu" giữa làn sóng tiểu sinh 9X, 2000... đang lớn mạnh,

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Trở lại trong năm 2023 với "Mộ Sắc Tâm Ước" đóng cùng Angelababy, Nhậm Gia Luân nếm trải thất bại đáng tiếc.

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