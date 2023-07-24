Nhậm Gia Luân sự nghiệp xuống dốc sau bộ phim Mộ Sắc Tâm Ước, tiếp tục lừa dối khán giả điều này

Nhân vật Kỳ Liên Sơn của Nhậm Gia Luân là cái tên duy nhất của phim được xếp hạng bởi Vlinkage hằng ngày, nhưng lại có con số khá thấp và không có cửa cạnh tranh với dàn nam thần đỉnh lưu.

Bộ phim Mộ Sắc Tâm Ước do Nhậm Gia Luân và Angelababy đóng chính hoàn toàn chìm nghỉm giữa các siêu phẩm cùng thời điểm, ra mắt âm thầm mà không có sự quảng bá nào từ nền tảng Tencent.

Kỳ Liên Sơn là một biên kịch "đầu tắt mặt tối", thiếu ăn thiếu ngủ nhưng trên phim, anh lúc nào cũng đẹp trai, sáng sủa và chỉn chu như "công tử bột". Ngoài hình tượng phi lý, hoàn hảo đầy gượng ép, Nhậm Gia Luân còn gây nhàm chán bởi diễn xuất an toàn, hời hợt, đôi khi chỉ ngồi cho đẹp chứ không có biểu hiện gì khác. Chưa dừng lại ở đó, đài từ và chất giọng của Nhậm Gia Luân cũng bị đánh giá thấp vì khó nghe.

Khán giả đánh giá Nhậm Gia Luân đang có dấu hiệu tụt dốc rõ rệt, có liên tiếp nhiều dự án phim thất bại và đuối sức. Kể từ sau Châu Sinh Như Cố, nam diễn viên liên tục bị tụt giảm sức hút, thậm chí dính vào nhiều ồn ào. Từng nổi danh với Cẩm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân lại có mối quan hệ khá gay gắt với công ty chủ quản Hoan Thuỵ. Anh nhiều lần tỏ thái độ với công ty, nhưng cũng là người từng khiến công ty lỗ đến 600 tỷ đồng (xấp xỉ 200 triệu NDT) với 3 phim là Thu Thiền, Đại Đường Vinh Diệu và Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Với các phim gần đây như Thỉnh Quân hay Mộ Sắc Tâm Ước, Nhậm Gia Luân cũng không mang về lợi nhuận đáng kể nào do hiệu quả kém.

Ngoài ra, Nhậm Gia Luân cũng nhiều lần gặp chỉ trích vì lừa dối, qua mặt khán giả. Anh là một trong số ít những diễn viên nam luôn luôn né cảnh hôn với bạn diễn nữ. Vì đã có vợ, Nhậm Gia Luân thường lợi dụng góc quay, hoặc từ chối thẳng những màn "khoá môi" nữ chính. Thậm chí anh còn từng để lộ bản hợp đồng đóng thế cảnh hôn, khiến cư dân mạng xôn xao một thời.

Việc giả mạo thông tin cá nhân cũng từng khiến Nhậm Gia Luân bị "quay lưng". Nhiều netizen phát hiện thời điểm chưa nổi tiếng, thông tin của Nhậm Gia Luân là cao 1m69, sinh năm 1984. Thế nhưng về sau, thông tin được đổi thành sinh năm 1989, chiều cao là 1m78.

Hiện tại, Nhậm Gia Luân sắp trở lại với 2 dự án cổ trang là Vũ Canh Kỷ và Lưu Thủy Điều Điều, vẫn còn hơi hướng cổ trang thần tượng. Có vẻ như sắp tới, Nhậm Gia Luân phải dựa nhiều vào may mắn thì mới có thể bứt phá trở lại.