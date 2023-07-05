Sau 12 tập phát sóng, “Mộ sắc tâm ước” do Angelababy và Nhậm Gia Luân đóng chính đã nhận chỉ số truyền thông không cao, độ thảo luận/thịnh vượng cũng không có tên trong top 5 của Datawin, Vlinkage. Trong top 10 nhân vật được yêu thích nhất trên màn ảnh - theo bảng thống kê hàng ngày của Vlinkage, chỉ có nhân vật Kỳ Liên Sơn của Nhậm Gia Luân lọt top.

Angelababy và Nhậm Gia Luân được khen trong tác phẩm lần này là ăn mặc hợp gu, nhưng về phần diễn xuất, cả hai không cho thấy sự ăn nhập hay đầu tư cho vai diễn. Ở hầu hết các phân cảnh, hai ngôi sao “thoại như trả bài”, không đặt tâm huyết vào nhân vật mà mình đảm nhận.

Với Nhậm Gia Luân, nam diễn viên vốn không phải diễn viên thiếu kĩ năng diễn xuất, nhưng ở tác phẩm này, anh hóa thân nhạt nhòa và chủ yếu được nhớ đến với vẻ ngoài điển trai cùng sự nhàn nhã - khác biệt so với công việc của một biên kịch liên tục bị “deadline” dí. Chưa kể, đài từ cũng là một điểm yếu của nam diễn viên. Giọng thoại của anh còn yếu, chưa thể hiện được hết màu sắc trong tính cách của nhân vật.

Trong khi đó, Angelababy dù có sự tiết chế hơn về biểu cảm trong dự án lần này, nhưng diễn xuất chưa bao giờ là thế mạnh của nữ diễn viên. IFeng nhận định, Angelababy chỉ diễn theo kịch bản, chưa hóa thân vào nhân vật. Ở những cảnh khóc cần lấy cảm xúc, cô chỉ rơi nước mắt và sau đó đọc thoại.

"Mộ sắc tâm ước" được chuyển thể từ tiểu thuyết “Chỉ vì hoàng hôn khó tìm” của Ngự Tỉnh Phanh Hương, “Mộ sắc tâm ước” xoay quanh câu chuyện của biên kịch trẻ Kỳ Liên Sơn (Nhậm Gia Luân) và nhà tư vấn tâm lí nổi tiếng Lưu Hà (Angelababy).

Cả hai tình cờ trở thành người ở ghép chung nhà và ban đầu đều không có nhiều thiện cảm về đối phương. Tuy nhiên, sau những va chạm ban đầu, càng sống chung một nhà, Liên Sơn dần lấy được cảm hứng để xây dựng nên vai nữ chính trong kịch bản phim của mình. Trong khi đó, Lưu Hà cũng dần cởi mở hơn. Sau cùng, họ nảy sinh tình cảm, chữa lành cho nhau những tổn thương trong quá khứ.