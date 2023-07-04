Choáng váng với loạt ảnh Angelababy thời đi học, nhan sắc ra sao mà 'không ai theo đuổi'?

Sao quốc tế 04/07/2023 07:37

Angelababy luôn là nữ diễn viên có vóc dáng nuột nà, dù kỹ năng diễn xuất bị khán giả chê cười "bình hoa di động".

Angelababy luôn là được nhiều người công nhận là có vóc dáng nuột nà, dù kỹ năng diễn xuất bị khán giả chê cười "bình hoa di động". Đồng thời, không ít người cũng đã đặt nghi vấn rằng nữ diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ khi để lộ nhan sắc thực với mặt mộc.

Để chứng minh mình chưa từng đụng đến "dao kéo", Angelababy đã từng đến bệnh viện để kiểm tra trực tiếp, và cuối cùng xác nhận rằng cô ấy chỉ niềng răng chứ không hề "dao kéo" gì khác trên mặt. Angelababy sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên gần như trong sáng. Mặc dù bây giờ hiện là một nữ thần, nhưng trên thực tế, không có nhiều người theo đuổi Angelababy trước đây. 

Choáng váng với loạt ảnh Angelababy thời đi học, nhan sắc ra sao mà 'không ai theo đuổi'? - Ảnh 1Choáng váng với loạt ảnh Angelababy thời đi học, nhan sắc ra sao mà 'không ai theo đuổi'? - Ảnh 2Choáng váng với loạt ảnh Angelababy thời đi học, nhan sắc ra sao mà 'không ai theo đuổi'? - Ảnh 3

Gần đây, một số ảnh về Angelababy khi còn đi học đã được lan truyền trên mạng gây chú ý. Khi đó Angelababy đã có khuôn mặt khá xinh đẹp. Cô ấy thường mặc đồng phục học sinh trông hơi mộc mạc. So với bây giờ thì phong cách của Angelababy khá lỗi mốt, nhưng lại rất phổ biến ở thời điểm đó. Có thể thấy Angelababy đúng là ưa nhìn nhưng không hợp gu thẩm mỹ hiện tại.

Angelababy cũng nói rằng cô ấy không được ai theo đuổi khi còn đi học. Khi nhìn thấy những bức ảnh cũ của cô ấy ở trường trung học, cư dân mạng đã không khỏi bất ngờ. 

Choáng váng với loạt ảnh Angelababy thời đi học, nhan sắc ra sao mà 'không ai theo đuổi'? - Ảnh 4Choáng váng với loạt ảnh Angelababy thời đi học, nhan sắc ra sao mà 'không ai theo đuổi'? - Ảnh 5

Kể cả khi sự nghiệp đang gặp khó khăn, mất hơn một nửa hợp đồng so với thời đỉnh cao, Angelababy vẫn kiếm được thu nhập đủ để cô có cuộc sống thoải mái, sung túc.

Sớm thành danh ở ngành giải trí với cát-xê cao, những hợp đồng quảng cáo giá trị lớn và nguồn thu khác từ đầu tư bất động sản, thâu tóm cổ phần công ty để nhận lợi nhuận, Angelababy sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Angelababy đầu tư 3 công ty, giữ 99% cổ phần. Nữ diễn viên cũng thử sức với kinh doanh. Cô mở tiệm làm nail, quán cà phê, nhà hàng lẩu. Về bất động sản, nữ diễn viên có 2 căn hộ cao cấp tại Hong Kong là Residence Bel-air và Tây Sơn Thiên Hối. Theo HK01, để sở hữu căn hộ tại tòa cao ốc thuộc tập đoàn Tây Sơn Thiên Hối - nơi được mệnh danh là khu căn hộ cao cấp bậc nhất châu Á - Baby phải bỏ ra hơn 16,4 triệu USD.

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