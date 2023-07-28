Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn bất ngờ gặp 'biến lớn' trong phim mới

Sao quốc tế 28/07/2023 10:39

Những tưởng sau Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn sẽ càng ngày càng hot nhưng phim mới của anh bất ngờ bị cho là 'thụt lùi' do nữ chính.

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, cái tên Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vẫn chưa giảm độ hot, trở thành diễn viên được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Với khả năng diễn xuất cải thiện, nhan sắc ngày một thăng hạng, Vụng Trộm Không Thể Giấu đạt nhiều thành tích khủng và đem lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn bất ngờ gặp 'biến lớn' trong phim mới - Ảnh 1

Mới đây, Youku đã bất ngờ đăng thông báo chúc mừng bộ phim Lang Quân Không Như Ý do Trần Triết Viễn đóng chính đã phá mốc 7500 nhiệt độ trên nền tảng này. Mặc dù đây là một thành tích không tệ nhưng so với thành công trước đó của Trần Triết Viễn với Vụng Trộm Không Thể Giấu thì chắc hẳn Lang Quân Không Như Ý chính là một bước thụt lùi.

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn bất ngờ gặp 'biến lớn' trong phim mới - Ảnh 2

Có thể nhận thấy, trái với Triệu Lộ Tư ngày càng nổi tiếng thì Trần Triết Viễn lại dần đuối sức và không còn được khán giả chú ý như trước. Dường như hiệu ứng thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu chỉ có tác dụng với Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn lại không được may mắn như vậy. 

Lý dó cho sự kém nhiệt này được cho là bởi diễn xuất tệ hại của nữ chính Ngô Tuyên Nghi. Trong Lang Quân Không Như Ý, mặc dù có một người bạn diễn điển trai, diễn xuất tốt như Trần Triết Viễn nhưng Ngô Tuyên Nghi lại liên tục bị chê diễn đơ. Trong khi đó, màn thể hiện của tình cũ Triệu Lộ Tư lại được đánh giá cao, thậm chí còn được coi là nhân tố gồng gánh cả bộ phim. 

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn bất ngờ gặp 'biến lớn' trong phim mới - Ảnh 3

Một số bình luận của khán giả:

- Trần Triết Viễn phim này diễn tốt, gánh nữ chính còng cả lưng nhưng mà có vẻ cũng không khả quan lắm.

- Đúng là rời xa Triệu Lộ Tư là bão tố. Cứ thế này thì có Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng không thể phi thăng thành công được. 

- Phim này khuyết điểm lớn nhất chính là nữ chính. Khen ngợi nam chính và dàn phụ chính diện, ai nấy đều rất tròn vai, ánh mắt nam chính nhìn nữ chính “có tình” lắm. 

- Phim dừng ở mức ổn nhưng nói chung Trần Triết Viễn cũng không đủ gồng gánh cả phim nên suy ra thành tích cũng không khả quan cho lắm.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Ngô Tuyên Nghi hứng chịu những lời chê bai về diễn xuất. 

Dự án cổ trang Lang Quân Không Như Ý hiện đang là một trong những bộ phim thu hút khá nhiều sự chú ý từ khán giả. Một phần đây là bộ phim hậu truyện của Thái Tử Phi thăng chức ký, một phần là do sự góp mặt của nam diễn viên Trần Triết Viễn. 

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn bất ngờ gặp 'biến lớn' trong phim mới - Ảnh 4

Lang Quân Không Như Ý kể về chuyện tình dở khóc dở cười của nàng công chúa Tề Ba và lang quân Khuê Mộc Lang . Tề Ba là công chúa của của nước Đại Hạ, trong lúc điều tra vụ án hỏa hoạn trong cung, Tề Ba bị mai phục và được Khuê Mộc Lang cứu giúp.

Khi tỉnh dậy, Tề Ba phát hiện mang đang ở trong thế giới huyền ảo của tộc Hóa Thú, hơn thế nữa lúc này vua hóa thú là Khuê Mộc Lang lại muốn lấy cô làm vợ nhằm mục đích là muốn lấy được linh châu. Tề Ba nhiều lần bỏ trốn nhưng không thành công, trong quá trình bỏ trốn ấy nàng gặp được một nam nhân tên là Lý Hùng. Với sự xuất hiện của Lý Hùng, cuộc sống của Tề Ba ngày càng bị đảo lộn.

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn bất ngờ gặp 'biến lớn' trong phim mới - Ảnh 5

Thế nhưng Tề Ba không biết rằng Khuê Mộc Lang và Lý Hùng là dạng biến thân ban đêm – ban ngày của vua hóa thú. Vì Khuê Mộc Lang thuộc tộc hóa thú nên ban ngày sẽ có diện mạo một con người, ban đêm sẽ trở thành thú nhân. Cũng chính vì điều này đã mở ra câu chuyện tình yêu tam giác với nhiều tình huống dở khóc dở cười giữa Tề Ba – Lý Hùng – Khuê Mộc Lang.

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