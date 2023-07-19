Phim của Trần Triết Viễn và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến công bố lịch lên sóng, khán giả lo lắng cho an nguy của nam chính vì một điều?

Sao quốc tế 19/07/2023 13:06

Sau thời gian ‘thả hint’ lên sóng, mới đây, đoàn phim Lang Quân Không Như Ý đã tung poster mới của Ngô Tuyên Nghi và Trần Triết Viễn và công bố lịch lên sóng chính thức.

Sau thời gian ‘thả hint’ lên sóng, mới đây, đoàn phim Lang Quân Không Như Ý đã tung poster mới của Ngô Tuyên NghiTrần Triết Viễn và công bố sẽ chính thức lên sóng vào 20/7 trên nền tảng Youku.

Phim của Trần Triết Viễn và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến công bố lịch lên sóng, khán giả lo lắng cho an nguy của nam chính vì một điều? - Ảnh 1

Phim của Trần Triết Viễn và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến công bố lịch lên sóng, khán giả lo lắng cho an nguy của nam chính vì một điều? - Ảnh 2Phim của Trần Triết Viễn và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến công bố lịch lên sóng, khán giả lo lắng cho an nguy của nam chính vì một điều? - Ảnh 3

Được biết, Lang Quân Không Như Ý thực tế đã hoàn tất ghi hình từ tháng 9/2021 nhưng phải tới khi tên tuổi Trần Triết Viễn thăng hạng thành công nhờ Vụng Trộm Không Thể Giấu thì phía nền tảng mới cho bộ phim này được trình làng.

Phim của Trần Triết Viễn và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến công bố lịch lên sóng, khán giả lo lắng cho an nguy của nam chính vì một điều? - Ảnh 4

Bộ phim là dự án hợp tác đầu tiên giữa Ngô Tuyên Nghi và Trần Triết Viễn. Cùng có điểm xuất phát chung là ca sĩ lấn sân sang diễn xuất nhưng ở thời điểm hiện tại có vẻ như Ngô Tuyên Nghi lại thua xa bạn diễn của mình cả về kinh nghiệm lẫn thực lực. Nhiều khán giả nhận định có khả năng Trần Triết Viễn sẽ gánh phim này.

Phim của Trần Triết Viễn và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến công bố lịch lên sóng, khán giả lo lắng cho an nguy của nam chính vì một điều? - Ảnh 5

Trước đó, đảm nhiệm vai diễn Tiểu Vũ trong Đấu La Đại Lục, Ngô Tuyên Nghi khiến khán giả ngán ngẩm khi mang nét diễn một màu, một biểu cảm vào trong phim ảnh. Thậm chí, nếu nam chính không phải là Tiêu Chiến thì có lẽ Đấu La Đại Lục đã kết thúc với không một tiếng vang nào để lại.

Phim của Trần Triết Viễn và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến công bố lịch lên sóng, khán giả lo lắng cho an nguy của nam chính vì một điều? - Ảnh 6

Lang Quân Không Như Ý được chuyển thể từ tiểu thuyết Công Chúa Thượng Gả Ký Của Tiên Chanh. Nội dung xoay quanh cuộc đời của công chúa nước Đại Hạ - Tề Ba (Ngô Tuyên Nghi), nàng không may bị bắt ép gả cho một hóa thú tộc kỳ dị bí ẩn, trở thành Vương Phi của đại vương hóa thú Khuê Mộc Lang (Trần Triết Viễn).

Phim của Trần Triết Viễn và 'tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến công bố lịch lên sóng, khán giả lo lắng cho an nguy của nam chính vì một điều? - Ảnh 7

Vì không cam lòng, nàng đã quyết định chạy trốn nhưng bất thành rồi tình cờ gặp được mỹ nam Lý Hùng (cũng chính là một thân phận khác của Khuê Mộc Lang).

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến fan thất vọng khi mở điểm douban

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến fan thất vọng khi mở điểm douban

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vụng Trộm Không Thể Giấu đã chính thức mở điểm douban. Nhiều fan hâm mộ vô cùng thất vọng với số điểm phim nhận được.

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