Tạo hình mỹ nữ của Trần Triết Viễn gây 'bão', dân mạng cảm thán: Thướt tha dịu dàng, là con gái chắc hẳn xinh lắm!

Gần đây, tên tuổi của Trần Triết Viễn được chú ý trở lại khi tham gia bộ phim "Vụng trộm không thể dấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư . Kể từ khi "Vụng trộm không thể giấu" lên sóng, số lượng fan hâm mộ của Trần Triết Viễn cũng trên đà tăng nhanh chóng và hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau thành công của "Vụng trộm không thể dấu", Trần Triết Viễn tiếp tục gây "bão" màn ảnh Hoa ngữ với bộ phim "Lang quân không như ý" vừa được phát sóng độc quyền trên nền tảng Youku hôm 20/7 vừa qua. Ngay từ những ngày đầu lên sóng, Trần Triết Viễn lần nữa nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả và người hâm mộ trong vai diễn mới này.

Theo đó, mới đây, trong trailer tập 5 của bộ phim, Trần Triết Viễn bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài đầy nữ tính, thướt tha dịu dàng. Màn giả "mỹ nữ" xuất thần của anh nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, liên tục được đánh giá cao và nhận về vô số lời khen ngợi. Được biết, đây là tình tiết Tề Ba (Ngô Tuyên Nghi thủ vai) và Lý Hùng (Trần Triết Viễn thủ vai) giả trang để ra ngoài thành, phân cảnh này dự kiến sẽ được phát sóng trong tập 5 tối nay (21/7).

Được biết, đây là những hình ảnh trong trailer tập 5 của bộ phim "Lang quân không như ý" của nam diễn viên

Vốn có ngoại hình thư sinh cùng nét mặt thanh tú, Trần Triết Viễn được khen ngợi là vô cùng phù hợp với màn giả "mỹ nữ" này. Thậm chí, anh còn được nhiều người hâm mộ nhận xét rằng "là con gái chắc hẳn xinh lắm", "nhan sắc thế này có khi đẹp nhất tộc Hóa Thú mất". Có thể thấy nhan sắc phi giới tính của Trần Triết Viễn khi hóa trang thành nữ khá xinh xắn và không kém cạnh gì các mỹ nhân cổ trang hàng đầu trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.

Trong "Lang quân không như ý", Trần Triết Viễn vào vai Đại Vương Hoá Thú Khuê Mộc Lang. Diễn xuất và tạo hình nhân vật của Trần Triết Viễn trong những tập đầu tiên của bộ phim hiện nhận về nhiều lời khen từ khán giả và người hâm mộ

Phim "Lang quân không như ý" hiện có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Ngô Tuyên Nghi, Trần Triết Viễn, Sư Tử Tầm, Vương Lộ Tình, Dương Xuyên Bắc, Hi Nhĩ Lực, Đổng Bách Lương,... Đây là một bộ phim cổ trang với nhiều yếu tố hài hước, lãng mạn và kỳ ảo.

"Lang quân không như ý" xoay quanh chuyện tình dở khóc dở cười giữa công chúa Tề Ba (Ngô Tuyên Nghi thủ vai) và lang quân Khuê Mộc Lang (Trần Triết Viễn thủ vai). Tề Ba công chúa tỉnh dậy phát hiện mình bị bắt đến Hoá Thú tộc kỳ bí lạ lùng, trở thành Vương phi đợi gả của Đại Vương Hoá Thú Khuê Mộc Lang. Tề Ba nhiều lần bỏ trốn nhưng không thành công, còn gặp phải một nam nhân tên Lý Hùng khiến cho cuộc sống càng long trời lở đất. Tề Ba không biết rằng, Khuê Mộc Lang và Lý Hùng chính là dạng biến thân ban đêm - ban ngày của Đại Vương mà cô hằng ngày trốn tránh.