Trần Triết Viễn ma mị trong bộ ảnh mới, 'đốn tim' netizen bởi điểm quyến rũ này

Sao quốc tế 23/07/2023 08:33

Từ sau bộ phim 'Vụng trộm không thể dấu', Trần Triết Viễn được nhiều người biết đến hơn và dần xây dựng được chỗ đứng trên màn ảnh Hoa ngữ.

Mới đây, Trần Triết Viễn - nam thần thanh xuân mới của Cbiz tiếp tục nhận nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ khi "xả kho" loạt ảnh đầy ma mị của bản thân trong phong cách mới. Bên cạnh gương mặt điển trai, Trần Triết Viễn ngay lập tức "chiếm sóng", gây "bão" cộng đồng mạng bởi đường xương quai xanh đầy cuốn hút của anh. 

Trần Triết Viễn ma mị trong bộ ảnh mới, 'đốn tim' netizen bởi điểm quyến rũ này - Ảnh 1
Trần Triết Viễn ma mị trong bộ ảnh mới

Trong bộ ảnh mới được lan truyền, nhiều netizen tinh ý phát hiện ra Trần Triết Viễn cũng sở hữu xương quai xanh cực phẩm, gợi cảm không thua kém các sao nam nổi tiếng khác. Vốn đã sở hữu vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười toả nắng, phần xương quai xanh quyến rũ của nam diễn viên cũng khiến người hâm mộ điêu đứng, khó rời mắt.

Trần Triết Viễn ma mị trong bộ ảnh mới, 'đốn tim' netizen bởi điểm quyến rũ này - Ảnh 2Trần Triết Viễn ma mị trong bộ ảnh mới, 'đốn tim' netizen bởi điểm quyến rũ này - Ảnh 3

Trần Triết Viễn ma mị trong bộ ảnh mới, 'đốn tim' netizen bởi điểm quyến rũ này - Ảnh 4
Vốn đã sở hữu vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười toả nắng, phần xương quai xanh quyến rũ của nam diễn viên cũng khiến người hâm mộ điêu đứng, khó rời mắt

Trần Triết Viễn là sao nam mới nổi trên màn ảnh ảnh Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình King of Pop và lần đầu tham gia diễn xuất với vai diễn Đoàn Bách Văn trong bộ phim "Bí Quả" năm 2016. Đến năm 2020, Trần Triết Viễn mới được khán giả biết đến sau khi tham gia bộ phim truyền hình võ hiệp "Tân Tuyệt Đại Song Kiêu", dựa trên tiểu thuyết "Tuyệt Đại Song Kiêu" của Cổ Long, song sao nam trẻ sinh năm 1996 này vẫn chưa được đánh giá quá cao. 

Trần Triết Viễn ma mị trong bộ ảnh mới, 'đốn tim' netizen bởi điểm quyến rũ này - Ảnh 5

Trần Triết Viễn ma mị trong bộ ảnh mới, 'đốn tim' netizen bởi điểm quyến rũ này - Ảnh 6

Trần Triết Viễn ma mị trong bộ ảnh mới, 'đốn tim' netizen bởi điểm quyến rũ này - Ảnh 7
Nam diễn viên cũng được nhận xét là có góc nghiêng đẹp hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn

Gần đây, tên tuổi của Trần Triết Viễn được chú ý trở lại khi tham gia bộ phim "Vụng trộm không thể dấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư. Kể từ khi "Vụng trộm không thể giấu" lên sóng, số lượng fan hâm mộ của Trần Triết Viễn cũng đang trên đà tăng nhanh chóng và hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đỉnh điểm khi lên sóng tập 12-13, hiệu ứng của vai diễn Đoàn Gia Hứa đã đem lại cho Trần Triết Viễn hơn 100.000 người theo dõi trên Weibo chỉ trong vòng một ngày.  

Có thể thấy, từ sau bộ phim "Vụng trộm không thể dấu", Trần Triết Viễn được nhiều người biết đến hơn và dần xây dựng được chỗ đứng trên màn ảnh Hoa ngữ.

 

 

 

 

Tạo hình mỹ nữ của Trần Triết Viễn gây 'bão', dân mạng cảm thán: Thướt tha dịu dàng, là con gái chắc hẳn xinh lắm!

Tạo hình mỹ nữ của Trần Triết Viễn gây 'bão', dân mạng cảm thán: Thướt tha dịu dàng, là con gái chắc hẳn xinh lắm!

Trần Triết Viễn bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài đầy nữ tính, thướt tha dịu dàng làm người hâm mộ 'chao đảo'.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao hoa ngữ phim hoa ngữ Trần Triết Viễn Triệu Lộ Tư Vụng trộm không thể giấu tạo hình mới của Trần Triết Viễn

TIN LIÊN QUAN

Tạo hình mỹ nữ của Trần Triết Viễn gây 'bão', dân mạng cảm thán: Thướt tha dịu dàng, là con gái chắc hẳn xinh lắm!

Tạo hình mỹ nữ của Trần Triết Viễn gây 'bão', dân mạng cảm thán: Thướt tha dịu dàng, là con gái chắc hẳn xinh lắm!

Loạt cảnh 'tình bể bình' của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư bị cắt khỏi 'Vụng Trộm Không Thể Giấu'

Loạt cảnh 'tình bể bình' của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư bị cắt khỏi 'Vụng Trộm Không Thể Giấu'

Hóa ra Trần Triết Viễn không yêu thích Triệu Lộ Tư đến vậy

Hóa ra Trần Triết Viễn không yêu thích Triệu Lộ Tư đến vậy

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn có khả năng tái hợp trong dự án cổ trang khủng

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn có khả năng tái hợp trong dự án cổ trang khủng

Thái độ của Trần Triết Viễn sau khi nổi tiếng, khen ngợi Triệu Lộ Tư hết lời vì điều này

Thái độ của Trần Triết Viễn sau khi nổi tiếng, khen ngợi Triệu Lộ Tư hết lời vì điều này

Triệu Lộ Tư hôn Trần Triết Viễn quá cuồng nhiệt khiến fan réo gọi

Triệu Lộ Tư hôn Trần Triết Viễn quá cuồng nhiệt khiến fan réo gọi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn