Trần Triết Viễn ma mị trong bộ ảnh mới, 'đốn tim' netizen bởi điểm quyến rũ này

Từ sau bộ phim 'Vụng trộm không thể dấu', Trần Triết Viễn được nhiều người biết đến hơn và dần xây dựng được chỗ đứng trên màn ảnh Hoa ngữ.

Mới đây, Trần Triết Viễn - nam thần thanh xuân mới của Cbiz tiếp tục nhận nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ khi "xả kho" loạt ảnh đầy ma mị của bản thân trong phong cách mới. Bên cạnh gương mặt điển trai, Trần Triết Viễn ngay lập tức "chiếm sóng", gây "bão" cộng đồng mạng bởi đường xương quai xanh đầy cuốn hút của anh. Trần Triết Viễn ma mị trong bộ ảnh mới Trong bộ ảnh mới được lan truyền, nhiều netizen tinh ý phát hiện ra Trần Triết Viễn cũng sở hữu xương quai xanh cực phẩm, gợi cảm không thua kém các sao nam nổi tiếng khác. Vốn đã sở hữu vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười toả nắng, phần xương quai xanh quyến rũ của nam diễn viên cũng khiến người hâm mộ điêu đứng, khó rời mắt.

Vốn đã sở hữu vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười toả nắng, phần xương quai xanh quyến rũ của nam diễn viên cũng khiến người hâm mộ điêu đứng, khó rời mắt Trần Triết Viễn là sao nam mới nổi trên màn ảnh ảnh Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình King of Pop và lần đầu tham gia diễn xuất với vai diễn Đoàn Bách Văn trong bộ phim "Bí Quả" năm 2016. Đến năm 2020, Trần Triết Viễn mới được khán giả biết đến sau khi tham gia bộ phim truyền hình võ hiệp "Tân Tuyệt Đại Song Kiêu", dựa trên tiểu thuyết "Tuyệt Đại Song Kiêu" của Cổ Long, song sao nam trẻ sinh năm 1996 này vẫn chưa được đánh giá quá cao.

Nam diễn viên cũng được nhận xét là có góc nghiêng đẹp hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn Gần đây, tên tuổi của Trần Triết Viễn được chú ý trở lại khi tham gia bộ phim "Vụng trộm không thể dấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư. Kể từ khi "Vụng trộm không thể giấu" lên sóng, số lượng fan hâm mộ của Trần Triết Viễn cũng đang trên đà tăng nhanh chóng và hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đỉnh điểm khi lên sóng tập 12-13, hiệu ứng của vai diễn Đoàn Gia Hứa đã đem lại cho Trần Triết Viễn hơn 100.000 người theo dõi trên Weibo chỉ trong vòng một ngày. Có thể thấy, từ sau bộ phim "Vụng trộm không thể dấu", Trần Triết Viễn được nhiều người biết đến hơn và dần xây dựng được chỗ đứng trên màn ảnh Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-triet-vien-ma-mi-trong-bo-anh-moi-on-tim-netizen-boi-iem-quyen-ru-nay-604323.html