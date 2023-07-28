Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin Phùng Đề Mạc phải chống chọi căn bệnh ung thư tuyến giáp thời gian qua. Theo Sohu, Phùng Đề Mạc dừng hoạt động trong khoảng nửa năm nay do mắc ung thư. Cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật và đang trong quá trình phục hồi.

Là nữ ca sĩ, streamer có hàng chục triệu follower trên các nền tảng mạng xã hội, Phùng Đề Mạc khiến công chúng lo lắng vì trong nửa đầu năm nay, cô gần như biến mất khỏi làng giải trí .

Trước sự lo lắng của khán giả, Phùng Đề Mạc đăng ảnh trên giường bệnh và trấn an: “Hiện tại sức khỏe của tôi đã hồi phục đáng kể. Tôi cũng đã lấy lại được giọng nói sau quá trình tập luyện không ngừng nghỉ”. Nữ ca sĩ 31 tuổi khẳng định sẽ sớm trở lại thời gian tới.

Ngoài ra, nữ streamer còn đăng tải thêm một bức ảnh cho thấy cô đã hồi phục như thế nào sau ca phẫu thuật với một vết sẹo mổ trên xương quai xanh. Phùng Đề Mạc cho biết, hiện thể chất của cô ấy đã ổn định. Cô cũng thông báo rằng mình thậm chí cũng đã lấy lại được giọng nói sau quá trình tập luyện không ngừng và sẽ sớm có thể trở lại với công chúng.

Bên cạnh đó, Phùng Đề Mạc động viên những bệnh nhân ung thư quái ác “đừng để tâm hồn bị cạn kiệt, đừng tích tụ năng lượng tiêu cực trong lòng, hãy giao tiếp với gia đình và bạn bè nhiều hơn”.

Phùng Đề Mạc tên khai sinh là Phùng Á Nam, sinh năm 1991 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Cô từng được mệnh danh là nữ streamer kiếm nhiều tiền nhất ở đất nước tỷ dân. Trước khi trở thành streamer đình đám, Phùng Đề Mạc từng là một giảng viên dạy nghề. Năm 2014, cô gia nhập Douyu TV, công ty livestream nổi tiếng nhất Trung Quốc, với vai trò streamer game.

Kể từ đó, tên tuổi của mỹ nhân này đã được vô số người biết đến. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, tài ăn nói cùng giọng hát ngọt ngào, cô nhanh chóng phất lên như "diều gặp gió". Ở thời kỳ đỉnh cao, cô bỏ túi được hơn 1 triệu NDT mỗi tháng (khoảng 3,3 tỷ đồng). Số tiền sau thuế cô kiếm được một năm khoảng 30 triệu NDT (gần 100 tỷ đồng).

Tuy nhiên, đây chỉ là thu nhập đến từ công ty quản lý của Phùng Đề Mạc. Thu nhập thực tế của nữ ca sĩ được cho là lớn hơn nhiều khi cô thường xuyên được người hâm mộ tặng quà và ủng hộ tiền. Đơn cử, có lần cô được một người hâm mộ tặng tới 1,6 triệu NDT (khoảng 5,2 tỷ đồng).

Sau 5 năm làm streamer, Phùng Đề Mạc quyết định rẽ sang làm ca sĩ chuyên đi cover các bài hát nổi tiếng. Cô từng phát hành một đĩa đơn năm 2018 và tổ chức các concert để gặp gỡ người hâm mộ.